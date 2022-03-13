"Если вы планируете защищать Украину на фронте, не забудьте обязательно привиться": правительство рекомендует взрослым сделать ревакцинацию от столбняка

Об этом сообщает Правительственный портал .



"В условиях войны взрослым крайне необходима ревакцинация от столбняка. Военные условия с ограниченным доступом к проточной воде и средствам гигиены, а также с повышенным риском ранений являются идеальной средой для возникновения столбняка", - говорится в сообщении.



Там напомнили, что единственный надежный способ защититься от столбняка – прививка



"Это инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Clostridium tetani. Они живут в почве и кишечном тракте животных. От человека к человеку это заболевание не передается. Инфицирование столбняком может происходить при попадании грязи в рану или порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. Столбняк поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. Смертность от него достигает 70%", - напомнили в правительстве.



Согласно Национальному календарю профилактических прививок иммунизация от столбняка осуществляется в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Впрочем, иммунитет не сохраняется на всю жизнь. Поэтому необходима ревакцинация в 26, 36, 46, 56, 66 и далее – каждые десять лет.



"Своевременная ревакцинация крайне важна. В то же время только 45,4% сделали ее в течение 2021 года. Обращаемся ко всем взрослым: проверьте свой вакцинальный статус. Когда вы последний раз получали прививки против столбняка? Если прошло более 10 лет, – обязательно обратитесь в ближайшую амбулаторию или к медицинскому работнику в центре размещения внутриперемещенных лиц", - говорится в сообщении.



Там отметили, что вакцины от дифтерии и столбняка в государственных учреждениях здравоохранения бесплатны



"Если вы планируете защищать Украину на фронте, пожалуйста, не забудьте обязательно привиться. Если в детстве вы не вакцинировались или точно не знаете об этом, необходимо получить минимум три дозы вакцины против столбняка и дифтерии (АДП-М) – сначала первую дозу, через месяц – вторую, через шесть месяцев после второй – третью. Во время войны, как и в мирное время, все прививки вносятся в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), однако советуем также получить на месте справку о проведенной вакцинации", - подытожили в правительстве.

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