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Война с Россией: хроника
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OPINION

Если вы опустите руки, кто-нибудь другой может пострадать

Виктор Трегубов
17 декабря, 2022 суббота
12:00
Мнение

Всегда будет чего-то не хватать. Оружия. Патронов. Подкрепления. Дизеля. Кофе. Столярных скоб. Денег. Света. Внутренних сил

Война всегда идет в условиях ограниченных ресурсов. И чем мощнее противник относительно тебя, тем больше этих ограничений.

На практике это означает, что сил и средств на войне хватит разве что если вы – Шестой флот США, а ваш противник – неконтактные племена Сентинельских островов с тремя туземцами на один лук.

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Если же нет, всегда будет чего-то не хватать. Оружия. Патронов. Подкрепления. Дизеля. Кофе. Столярных скоб. Денег. Света. Внутренние силы.

Так получилось, что мы сражаемся с очень мощным противником. Это не мы решили, он сам.

Это означает, что всегда кому-то чего-нибудь не будет хватать. И кому-то больше других.

Всего нужного нет не потому, что какой-то злой поц все загреб и сидит сракой, а потому, что действительно нет

У соседа будет свет, а у вас не будет. А потом наоборот, но вы этого не заметите.

Враг будет переть, а ротации не будет. И подкрепление не придет. А может, будет идти, но погибнет, а потом те самые люди, которые требовали вам его дать, будут требовать посадить генерала, посланного туда.

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Здесь важно помнить три вещи.

Первая — всего нужного нет не потому, что какой-то злой поц все загреб и сидит жопой, а потому, что действительно нет. А как считаете иначе, должны иметь очень веские показания, а не просто давать волю раздражению.

Если вы опустите руки, запаникуете или все бросите, кто-то другой может пострадать или погибнуть. Возможно, кто-то близок

Второе – если вы опустите руки, запаникуете или все бросите, кто-то другой может пострадать или погибнуть. Может быть, кто-то близок.

Третье — всего этого есть конкретные виновники. Они называются Россией. И ответить за все именно они.

Мы работаем над этим.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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