Если вы опустите руки, кто-нибудь другой может пострадать
Всегда будет чего-то не хватать. Оружия. Патронов. Подкрепления. Дизеля. Кофе. Столярных скоб. Денег. Света. Внутренних сил
Война всегда идет в условиях ограниченных ресурсов. И чем мощнее противник относительно тебя, тем больше этих ограничений.
На практике это означает, что сил и средств на войне хватит разве что если вы – Шестой флот США, а ваш противник – неконтактные племена Сентинельских островов с тремя туземцами на один лук.
Читайте также: Пропавшие без вести. Семьи и дети не получают денег
Если же нет, всегда будет чего-то не хватать. Оружия. Патронов. Подкрепления. Дизеля. Кофе. Столярных скоб. Денег. Света. Внутренние силы.
Так получилось, что мы сражаемся с очень мощным противником. Это не мы решили, он сам.
Это означает, что всегда кому-то чего-нибудь не будет хватать. И кому-то больше других.
Всего нужного нет не потому, что какой-то злой поц все загреб и сидит сракой, а потому, что действительно нет
У соседа будет свет, а у вас не будет. А потом наоборот, но вы этого не заметите.
Враг будет переть, а ротации не будет. И подкрепление не придет. А может, будет идти, но погибнет, а потом те самые люди, которые требовали вам его дать, будут требовать посадить генерала, посланного туда.
Читайте также: Строить во время войны
Здесь важно помнить три вещи.
Первая — всего нужного нет не потому, что какой-то злой поц все загреб и сидит жопой, а потому, что действительно нет. А как считаете иначе, должны иметь очень веские показания, а не просто давать волю раздражению.
Если вы опустите руки, запаникуете или все бросите, кто-то другой может пострадать или погибнуть. Возможно, кто-то близок
Второе – если вы опустите руки, запаникуете или все бросите, кто-то другой может пострадать или погибнуть. Может быть, кто-то близок.
Третье — всего этого есть конкретные виновники. Они называются Россией. И ответить за все именно они.
Мы работаем над этим.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное