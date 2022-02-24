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"Если вы нас слышите и понимаете": Зеленский призвал россиян выходить на улицы с протестами против войны

24 февраля, 2022 четверг
17:59
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан России выходить на улицы с протестами против войны с Украиной

Об этом Зеленский сказал в ходе обращения, передает Эспрессо.TV.

При этом часть речи Зеленский произнес на русском языке.

"Мы видим, что многие россияне шокированы происходящим. Некоторые из россиян уже призывают в соцсетях, что они против войны. Мы это видим. Но руководство РФ это вряд ли увидит. Поэтому просьба: если вы нас слышите, если вы нас понимаете, что наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что протестов только в соцсетях мало.

"Мы - украинцы, мы находимся на своей земле. Вы - русские. Сейчас ваши военные начали войну. Войну в нашем государстве. Я очень хотел бы, чтобы вы высказывались на Красной площади или где-нибудь еще на улицах вашей столицы в Москве, Петербурге и в других городах России. Не только в Инстаграмме. Это очень важно", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент предупредил россиян, что война с Украиной приведет к полной изоляции РФ и потеряет свои достижения за более чем 20 лет.

"Что мы видим в этот час: Россия для мирового сообщества превращается в аналог так называемой "ДНР". Это полная изоляция. Россия уже начала получать первые санкции из большого пакета санкций - наиболее мощные в мировой истории. Никому не удастся убедить или заставить нас, украинцев, отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет… Но похоже, что российское руководство пытается это сделать за счет потенциального уничтожения их страны… Все, что было сделано Россией с 2000 года, может быть сейчас просто сожжено в прямом эфире на глазах всего мира. Мы подчеркиваем, что Украина не выбрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру", - подытожил Зеленский.

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