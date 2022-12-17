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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Если вы думаете, что между Москвой и Ростовом есть линия ПВО, то ее нет, - Пионтковский
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Если вы думаете, что между Москвой и Ростовом есть линия ПВО, то ее нет, - Пионтковский

17 декабря, 2022 суббота
14:10
война с Россией

Российский политолог Андрей Пионтковский убежден, что система противовоздушной обороны Российской Федерации находится в гораздо худшем состоянии, чем прогнозируют некоторые эксперты

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Паника в России отражается даже на их пропаганде в ток-шоу. Тот же загадочный российский эксперт, которого постоянно цитируют, полковник Ходаренок, просто объяснил, что ситуация хуже. Все вспоминают ситуацию с Рустом, система слежения вела его самолет от самой границы к Красной площади. Просто не было принято политическое решение по его уничтожению и посадке. В министерстве обороны была растерянность. И, как подчеркнул полковник Ходаренок, здесь хуже.Если вы думаете, что между Москвой и Ростовом есть линия противовоздушной обороны, то ее нет.Все эффективны средства противовоздушной обороны брошены в Украину на фронт. Это полная пустота, ситуация значительно хуже, чем в 1987 году", - пояснил Пионтковский.

Политолог подчеркнул, что Украина сама может развернуть мощную ракетную программу, чтобы наносить удары по территории РФ.

"Поэтому ударом по военным аэродромам на территории РФ Украина послала сигнал не только своему врагу, но и своему союзнику — Соединенным Штатам Америки. Какого черта вы тянете со своими ATACMS, если мы демонстрируем способность бить по территории РФ!? И если вы их не передадите, мы все равно будем выполнять эту миссию. В конце концов, у нас тоже есть средства, способные достичь любой точки по крайней мере в европейской части Российской Федерации", - добавил он.

  • 5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали , что два аэродрома потерпели удар.

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Россия
Владимир Путин
терроризм
оккупированные территории
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