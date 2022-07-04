Если ввести санкции в отношении процессоров, то в России остановится все, - экономист
В случае блокировки работы компьютерных процессоров в России там не смогут работать банки
Об этом глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сказал в эфире Еспресо.
"Я ожидаю, когда уже будет нанесен удар (санкции – ред) по процессорам. Если будет заблокирована работа процессоров к компьютерам, и те, которые работают на базе Apple, и те, которые работают на других системах, то это было бы значительно мощнее, потому что практически везде процессоры есть. Два вида процессоров, которые связаны с Apple и Android занимают львиную часть рынка. И если их заблокировать, то в этом случае остановится в России все", - сказал он.
По его словам, все мобильные телефоны и банки не смогут работать,
"Это было бы очень мощным ударом. Такие мнения звучали еще в марте, что это нужно делать. К сожалению, решение не принято. Возможно, есть вопросы к власти, потому что им нужно активизировать переговоры с нашими
партнерами, чтобы они приняли именно это решение, потому что оно действительно очень мощное", - подытожил экономист.
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