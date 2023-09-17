Если ВСУ уничтожат Крымский мост, то Путин от безысходности пойдет на переговоры, - американский дипломат Брайза

Ключевая история – заседание-саммит Большой двадцатки с довольно неоднозначным результатом. В частности, речь идет о заключительной резолюции. Мы надеялись на более четкую позицию Индии и не только ее. С другой стороны, мы увидели, что Большая двадцатка начинает свою альтернативную игру, которая не совпадает с видением Путина или Китая.

Что касается влияния довольно слабой резолюции относительно вторжения России в Украину на мирный процесс, то я не думаю, что она будет иметь весомые последствия. Такие заявления в конце концов ничего не значат. Мы все знаем, что решимость США и их европейских союзников в поддержке Украины остается неизменной, и, как сказала госпожа фон дер Ляйен, Украине будут давать все, что ей потребуется. США уже предоставили в общей сложности около 73 миллиардов долларов помощи, ЕС даже немного больше, и еще 23 миллиарда запросил президент Байден. Таким образом, с политической точки зрения такая резолюция демонстрирует, что российская сторона смогла использовать риск отсутствия коммюнике, которое так много значит для Нарендры Моди, как угрозу повредить G20 или как способ вытеснить четкие формулировки прошлогоднего коммюнике, осуждающего российское вторжение в Украину. Украинское правительство разочаровано такой резолюцией, как и лично я. Но, в конечном итоге, я думаю, что ее влияние на мирный процесс будет нулевым.

Мы чувствуем, что в Вашингтоне, в частности в администрации президента Байдена, возможно, наконец-то созреют до изменения своей позиции относительно выделения Украине дальнобойных ракетных комплексов ATACMS. Мы понимаем, насколько это нужно – даже не для того, чтобы штурмовать российские позиции, а потому что ATACMS спасали бы жизнь наших бойцов, вынужденных преодолевать оборонительные фортификационные линии Суровикина.

Я чувствую, что настроения в Вашингтоне по ATACMS меняются. Я очень на это надеюсь. Нам также необходимо предоставить Украине лучшие средства противовоздушной обороны и самолеты. Время для предоставления F-16 давно пришло, и пока мы ждем Россия адаптировала свою тактику, позволяющую ей запускать бомбы и беспилотники из-за так называемой линии Суровикина. Как вы знаете, сейчас россияне используют много обычных гравитационных бомб, которые они оснастили крыльями и GPS, чтобы российские самолеты могли сбрасывать бомбы оставаясь за линией Суровикина, а потом они будут самостоятельно долетать до украинских позиций и городов.

В администрации Байдена заявляли, что для контрнаступления Украине нужны бронетехника, артиллерия и боеприпасы, и нет реальной потребности в истребителях F-16. Теперь все меняется.

Если Россия сможет атаковать контрнаступающие украинские силы издалека, за линией Суровикина, используя обновленные бомбы, российские самолеты нужно будет расстреливать с неба, и именно для этого Украине так нужны F-16. Так что пришла пора и для F-16 и для ATACMS, и я считаю очень неискренним и даже смешным то, что в Вашингтоне некоторые довольно нетерпеливо относятся к темпам продвижения Украины и ее контрнаступления, говоря, что Украине не нужны современные истребители для воздушного прикрытия, которое требовал бы каждый американский военный командир, прежде чем представить себе попытку контрнаступления, которое сейчас ведет Украина.

Не могу вас не расспросить об избирательных циклах в США, как они могут влиять на ведение негоциационных переговоров. США сейчас переживают избирательную кампанию. Она будет очень жесткой – речь идет и о позиции администрации Джозефа Байдена, которая должна работать не только наружу, но и внутри Америки. Война, особенно с учетом американского поражения в Афганистане – мы помним, что было несколько лет назад, когда эвакуировали и до конца не вывезли представителей проамериканского правительства, – требует определенных дополнительных решений. Администрация Джозефа Байдена не может позволить себе снижать градус поддержки Украины. С другой стороны президент Байден и его люди должны продемонстрировать определенные победы.

Сейчас поддержка среди американских избирателей продолжения нашего сотрудничества и помощи Украине очень сильна. Американский народ знает и верит, что у нас есть обязательства не только перед Украиной, но и перед всеми нашими союзниками по НАТО и перед самими собой - сделать так, чтобы Россия проиграла, а Украина победила. Так что американская общественность это хорошо понимает. Что вызывает беспокойство, так это то, что в Республиканской партии среди крайних правых есть радикальные политики, которые политизируют все. Они политизировали пандемию коронавируса. Они политизируют культурные вопросы, поддержку Украины со стороны США, иммиграцию и другие вопросы. Но сейчас они активно политизируют помощь Украине. Президент Трамп, кандидат в президенты, заявил, что если его изберут в ноябре 2024 года, он прекратит войну России против Украины в течение 24 часов. Конечно это невозможно.

И я думаю, что если Трамп победит, то не прекратит всю помощь Украине, но однозначно уменьшит ее.

Если, не дай Бог, он снова станет президентом, он не сможет просто перекрыть всю американскую поддержку, однако вопрос постоянной американской помощи Украине стал политизированным.

В случае если Байден победит, то поддержка Украины будет продолжаться на всех фронтах. Но под вопросом остается то, будет ли вообще Байден баллотироваться. Подавляющее большинство американцев, а речь идет о более чем 70%, не хотят, чтобы Джозеф Байден баллотировался, потому что считают его слишком старым. Такого же мнения придерживается даже большинство из опрошенных в партии демократов. Так что демократам, возможно, придется поторопиться с поиском альтернативного кандидата, если только Байден не будет настаивать на своем участии в выборах. Но даже если он был единственным демократом, который мог победить Дональда Трампа на прошлых выборах, исходя из опросов общественного мнения, сейчас уже не та ситуация и одержать победу над Трампом будет задача не из легких.

Кто такой Илон Маск в нынешней американской ситуации? Это просто миллиардер или миллиардер, оказывающий непосредственное влияние не только на внутренние американские процессы, но и на сценарии войны?

Илон Маск – это гораздо больше, чем просто самый богатый человек на планете Земля, каким он был до недавнего времени. Он гораздо больше, чем просто миллиардер. Он гений, визионер, придумавший и воплотивший некоторые из самых удивительных вещей в истории американского бизнеса. В сущности, благодаря Илону Маску мы имеем широкое производство и признание электромобилей. У нас есть коммерческие космические запуски и спутниковая связь и Starlink, о которых вы уже упоминали. Его Boring Company воплощает проект по прокладке тоннелей, который стремится революционизировать транспорт, создавая тоннели по всему миру, гиперусиливая сверхбыстрое передвижение по суше. Исходя из портфолио бизнес-проектов, о которых я только что упомянул, можно увидеть, что у него нет какого-то одного видения или фокуса. Он выходит за рамки геополитики. Он считает, что человечество должно готовиться к выживанию на Марсе.

Относительно Starlink, прежде всего следует справедливо отметить, что именно Маск предоставил их Украине, и он и его компания финансировали значительную часть этого проекта, чтобы Украина имела возможность бороться с россиянами. Поэтому я думаю, что без какого-либо реального геополитического мотива его вдруг взволновало то, что он будет причастен к массовой гибели российских солдат и моряков, если благодаря Starlinkам Украина совершит атаку с использованием морских дронов, которая планировалась против Черноморского флота России. Он не отдавал себе отчета в том, что если не позволит Украине сделать это, на кону уже будут жизни многих украинских гражданских и солдат, которые потом стали жертвами атак крылатых ракет, запущенных Черноморским флотом. Я говорю все это потому, что я не считаю, что у него перед глазами был широкий геополитический контекст. Илон Маск сначала использовал свое влияние, чтобы помочь Украине, а затем дал заднюю, когда испугался, что от его технологий может погибнуть еще больше людей. Впрочем, думаю, что сейчас эта проблема решена, и дискуссии между администрацией Байдена и Илоном Маском будут предотвращать повторение чего-то подобного.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не может давать указаний Илону Маску, но будем надеяться, что Илон Маск понимает всю историческую ответственность, которая ложится на его компанию и на него лично.

Господин посол, вы упоминали о Черноморском бассейне. Сейчас там может значительно подняться уровень эскалации. И у Украины, я очень на это надеюсь, есть очень конкретные сценарии. Как сделать так, чтобы Россия поняла, что в ответ на блокировку украинских портов может быть симметричная ситуация в Новороссийске и у Путина не будет возможности беспрепятственно посещать свою резиденцию в Сочи?

Когда мы говорим о зерновых коридорах, которые Россия блокирует, речь идет не только о зерне – речь идет о том, что Россия хочет выбить определенные преференции для себя, в частности, смягчение санкционного режима. И очень странная переписка генерального секретаря ООН господина Гутерреша свидетельствует, что возможно ведется геополитическая «двойная бухгалтерия».

Прежде всего, я считаю, что угрозы России перекрыть морской транзит через Черное море для кораблей, которые она считает своими военными целями, это всего лишь пустой звук.

Мы видели, как несколько кораблей вышли из Одессы, прошли вблизи побережья НАТО в Румынии и Болгарии, направились в Турцию, где я сейчас нахожусь, и наконец вышли из турецких проливов. Россия знает, что если она станет атаковать корабли, которые являются собственностью других стран, особенно в морской зоне НАТО, она рискует эскалацией этой войны до нежелательного для нее уровня. Россия не хочет воевать с НАТО. В Альянсе и между отдельными странами-членами обсуждается возможность предоставления военно-морского сопровождения судоходству через Черное море, поскольку угроза перекрытия артерии коммерческого судоходства незаконна в соответствии с международным правом. Россия не выполнила своих угроз, поэтому я думаю, что с каждым днем возможности Украины уничтожить Черноморский флот России растут, с использованием ли морских дронов, о которых мы уже упоминали, или ракетами "Нептун", которые Украина разработала самостоятельно, или ракетами " Гарпун", полученными от Великобритании.

Дело в том, что Украина также продемонстрировала свою способность наносить удары, речь идет и о порте в Новороссийске, где она недавно ликвидировала военный корабль и подбила нефтяной танкер, посылая сигнал России, что если вы будете угрожать Украине, для вас могут наступить очень сложные. времена.

Я сейчас нахожусь в Анкаре, и президент Эрдоган выразил уверенность, что соглашение уже вот-вот будет достигнуто, но он также настаивает на том, о чем вы только что сказали, а именно, чтобы России разрешили экспортировать или, по крайней мере, чтобы ее Сельскохозяйственный банк был снова подключен к системе Swift, а также чтобы было страхование для судов, перевозящих российскую сельскохозяйственную продукцию через Черное море. Подозреваю, что на самом деле Россия хочет транспортировать свой аммиак по проходящему через Украину трубопроводу. Она выискивает какой-либо повод, чтобы попытаться ослабить режим санкций, но пока США и их союзники не соглашаются на это.

Зерновое соглашение является своеобразным прикрытием для соглашения между Турцией, Россией и Болгарией о транспортировке больших объемов российского газа по дну Черного моря через Турецкий поток,

а затем через Болгарию, по так называемому Балканскому потоку, в Сербию и Венгрию. Все это делается очень тихо и с нарушением законодательства ЕС, и расследовать это в ближайшее время возьмется Европейская комиссия.

Несколько дней назад "шахеды" залетали и взрывались на территории Румынии. Война постоянно диктует свои условия. Чрезвычайно серьезный сигнал Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – использование британской авиации для обеспечения безопасности так называемого альтернативного зернового коридора, который проходит в прибрежной полосе государств-членов НАТО, в частности Румынии. Итак, если бы Россия прибегла к военной провокации, есть ли моральная готовность со стороны НАТО ответить?

Готовность НАТО к военному ответу в случае нападения на территорию НАТО не вызывает сомнений. Шахед, который, вероятно, залетел на территорию Румынии и разбился там, не является нападением на Румынию, это действительно случайность, как и несколько месяцев назад, когда украинские ракеты упали на территорию Польши. И президент Байден, и генеральный секретарь НАТО Столтенберг однозначно дали понять, что если Россия совершит очевидное нападение на территорию НАТО, США вместе с союзниками по НАТО будут защищать каждый квадратный метр территории Альянса, и Путин это хорошо знает. Вот почему он не решился атаковать грузовые корабли, которые вышли из Одессы, а затем прошли через морскую территорию НАТО в Румынии и Болгарии. Поэтому нет никаких сомнений, что если на территорию НАТО будет совершено нападение, НАТО не станет откладывать ответ. Я знаю, что мои бывшие коллеги, в частности мой бывший руководитель Билл Бернс, который сейчас возглавляет ЦРУ, и представители правительства, совершенно четко дали это понять в Москве.

Когда Россия впервые вторглась в Украину в 2014 году, меня начало беспокоило то, что Россия может провернуть подобный сценарий и на территории НАТО. То есть, русские солдаты без формы, которые могут отрицать, что они русские, захватывают определенную территорию, на что НАТО не реагирует, а затем внезапно захватывают значительную часть территории, и тогда НАТО должно решить, вступать ли в войну в неоднозначной ситуации, когда мы не уверены, это действительно русские солдаты или нет. Это тревожная проблема кризисного менеджмента, но я думаю, что она стала гораздо менее вероятной теперь, когда все в Альянсе знают, к каким трюкам прибегает Путин, и как он угрожает напасть на территорию НАТО. Поэтому в случае нападения путинские войска будут очень быстро уничтожены.

Путин сам себя загнал в огромную ловушку. Речь идет не только о российских преступлениях – убийствах гражданских, атаках на гражданские объекты, оккупации наших территорий. Огромная историческая путинская ошибка – включение временно оккупированных территорий в состав РФ. Враг провел фейковые выборы на этих территориях, стремится легитимизировать свое оккупационное присутствие в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Скорее всего, мы получим дальнобойные ракетные системы, авиацию. ВСУ будут неустанно выбивать врага. Если будет уничтожена военная логистика, в частности Керченский мост, российская группировка может получить колоссальные проблемы. Какие горизонты ведения и протяженности войны?

Украине будет невероятно трудно вытеснить все российские войска из Донбасса, Крыма и других территорий, которые сейчас оккупированы. Для этого и ракеты ATACMS, и истребители F-16 крайне необходимы. Но даже с таким вооружением легко не будет, потому что Путину, очевидно, безразлично, сколько русских солдат будет убито в бою. У России большое население, а также почти неограниченные запасы бомб, о которых я говорил ранее. Поэтому будет очень трудно просто вытеснить Россию военным путем

В таком случае большие надежды возлагаются на логистику. Говорят: "Любители изучают стратегию, а эксперты – логистику". Логистика – это все с точки зрения обеспечения военной победы. Если Украина продолжит использовать свои высокоточные управляемые боеприпасы, беспилотники и другое оборудование, чтобы уничтожить Крымский мост, а затем расширить свое наступление, она прорвет первую и перейдет ко второй линии обороны России к северу от Крыма и к северо-западу от Мариуполя.

Если украинское контрнаступление сможет также отрезать логистический маршрут из России через Донецк и Мариуполь на юг, в Крым, то Россия окажется в очень сложной ситуации,

не имея возможности осуществлять поставки в Крым. А если добавить еще и украинские ракеты "Нептун", о которых мы говорили и которые представляют угрозу Черноморскому флоту, то Путин вскоре может оказаться в неприемлемой военной и экономической ситуации в Крыму. И тогда я думаю, ему придется сесть за стол переговоров. Другого выбора, кроме как вести серьезные переговоры, у него не будет.

По-моему, именно так все и закончится. Хотя у Украины есть еще 35-40 дней боевых действий, чтобы продвинуться вперед, но это не так много времени. Поэтому нужен действительно значительный прогресс, который дал бы понять американским и европейским политическим системам, что Украину сейчас критически необходимо поддержать, поскольку она делает успехи и приближается к тому, чтобы отрезать Россию от логистики, что приведет к завершению войны.