Если ВСУ толкнут россиян с юга, они убегут, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что российские оккупанты сами покинут территорию Украины, если Силы обороны нажмут на них
Об этом он заявил в интервью The Economist.
По словам президента, сохранение высокого морального духа имеет большое значение, поэтому даже ограниченный прогресс на фронте важен.
"Теперь у нас есть движение. Это важно." После значительных начальных потерь и поспешно адаптированной тактики украинские воины наконец-то пробили первую из трех главных оборонительных рубежей России в районе Запорожья", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что большой прорыв еще впереди: "Если мы толкнем их с юга, они убегут".
- В воскресенье, 10 сентября, президент Владимир Зеленский подвел итог недели и подтвердил успехи украинских войск на 6 направлениях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
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