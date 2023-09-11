Если ВСУ толкнут россиян с юга, они убегут, - Зеленский

Об этом он заявил в интервью The Economist.

По словам президента, сохранение высокого морального духа имеет большое значение, поэтому даже ограниченный прогресс на фронте важен.

"Теперь у нас есть движение. Это важно." После значительных начальных потерь и поспешно адаптированной тактики украинские воины наконец-то пробили первую из трех главных оборонительных рубежей России в районе Запорожья", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что большой прорыв еще впереди: "Если мы толкнем их с юга, они убегут".