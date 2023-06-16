Наступление ВСУ на юге: в ближайшие недели определится основное направление удара



Мы говорим о линии фронта более 200 км, где начались действия Сил обороны. За точку отсчета начала наступления мы берем 4 июня. Сейчас ВСУ продолжают формировать поле боя, чтобы максимизировать вероятность прорыва на отдельных направлениях. Главная цель – преодолеть несколько линий обороны россиян, перерезать сообщение по которому питается российская группировка, нанести противнику максимальный ущерб и освободить оккупированные территории. Ранее на этой неделе украинские военные сообщили об освобождении семи сел на юго-востоке Украины. Большинство из них расположены на границе между Запорожской и Донецкой областями - речь шла о 100 кв. км освободившейся территории. Все говорят о том, что контрнаступление продвигается постепенно, но уверенно. На юге у нас три направления, где ВСУ тестируют и проверяют оборону противника. Это Мелитопольское направление, Бердянское и Мариупольское. Генштаб сообщает об именно этих трех направлениях.

Направление на Мелитополь – боевые действия от Лобкова в направлении Пятихаток. Это важное, но сложное направление. Оно потом позволяет двигаться в сторону Васильевки и даже на Энергодар. То есть в перспективе решать вопрос об окружении Запорожской АЭС. Направление от Орехова – продолжаются боевые действия по линии Роботино и дальше. Там продвижение не значительно, враг существенно укрепился. Главное направление идет от Большой Новоселки. Там происходят боевые действия в районе Макаровки, где россияне пытаются сдерживать продвижение наших сил и перебрасывают резервы на эти участки. Сейчас Силы обороны ведут действия бригадами и батальонами, а противник вынужден перебрасывать резервы на эти участки, чтобы среагировать на действия ВСУ.

Когда мы говорим о Мариуполе и Бердянске, мы должны понимать логику действий ВСУ. Железная дорога от Токмака до Донецка проходит по господствующим высотам. Если говорить о дальнейших целях украинских подразделений после прорезания российской линии обороны, то контроль этих высот позволяет в перспективе блокировать логистическое обеспечение противника. Выход на любой участок этой железной дороги позволяет существенно осложнить жизнь россиянам и затем, используя дальнобойные системы поражения, обеспечить перерезку коридора в Крым включительно с акваторией Азовского моря. Если по определенным участкам удастся выйти к Мелитополю и Мариуполю – это будет триумф. Даже преодоление половины ширины оккупированных территорий – станет первым шагом, чтобы дальше давить на группировку, которая удерживает нашу территорию.

Сейчас нет опыта, позволяющего оценить успех или неуспех наших действий. Речь идет о прорыве обороны, которую россияне ранее подготовили. Таких линий обороны еще две, на расстоянии 10 км от тех населенных пунктов, которые мы отбили у противника. В результате действий ВСУ есть существенные потери у противника. Появилась информация об уничтожении начальника штаба 35-й армии генерала Горячева. Это признак того, что это повлияет на эффективность управления.

Сейчас идет подготовительный этап поля боя на направлениях, где осуществляют наступление ВСУ. Мы сейчас расшатываем оборону противника, пытаемся выманить резервы противника поближе к первой линии обороны, уничтожить их, уничтожить артиллерией и создать условия, когда враг по-прежнему не может определить, где будет основное направление удара. Когда это направление определится – начнутся быстрые наступательные действия, когда туда будут входить основные силы. Пока что мы создаем условия, когда противник подтягивает резервы, но не знает, где развернется основная кульминация прорывных действий украинской армии.

Мы видим увеличение числа уничтоженных российских артсистем, средств разведки, ПВО, комплексов РЭБ. На мой взгляд, это сопроводительные действия, чтобы ослаблять центры тяжести российской армии, усложнять управление и эффективность выполнения боевых действий. Даже при этих активных боевых действиях противник там же пытается выискивать преимущества собственных возможностей. Он сейчас активно минирует землю, используя средства минирования, больше использует авиацию – армейские вертолеты для борьбы с нашей бронетехникой. Сейчас идет нащупывание нового формата тактических действий, где каждая из сторон будет максимально использовать свое преимущество, чтобы добиться истощения противника. Этот период может занять несколько недель и может определить направление основного удара.

Херсонщина, "Рамштайн" и новое направление боев в Бахмуте

Херсонское направление. Россияне использовали подрыв плотины Каховской ГЭС для сдерживания наших планов и переброски части боеспособных подразделений на Запорожское направление. Можно говорить о четырех-шести бригадах общей численностью от 12 тыс. до 15 тыс. личного состава. Они пошли на усиление резервов и удержание второй и третьей линий обороны, потому что силы перебрасываются оттуда на удержание первого рубежа.

Противник здесь отвел на 15 км свои силы и артсистемы. Это направление вроде бы выглядит более безопасным, но земля там начинает понемногу просыхать. Думаю, Силы обороны будут использовать все возможности, чтобы доставлять врагу неприятности и на этом направлении

Сейчас Бахмут имеет не менее важное значение, чем имел ранее. В первую очередь из-за сковывания значительных сил противника, и эта миссия остается и дальше. Сегодня командующий Сухопутными войсками генерал Сырский посетил Бахмут. Он поблагодарил защитников из бригад, обеспечивающих продвижение и сказал, что ВСУ корректируют планы по городу ввиду отчаянного сопротивления оккупантов. О чем идет речь? Враг начал перебрасывать и на Бахмутское направление резервы – десантные подразделения. У нас есть продвижение в направлении Берховки. Линия столкновения в зоне Клищиевки не изменилась. Сырский сказал, что эти действия окупантов сочетаются с мощным артогнем, ударами авиации по нашим позициям.

Сейчас мы стремимся занять господствующие высоты – этот процесс продолжается, но враг сейчас истерически пытается удержать линию обороны. Поэтому этап окружения Бахмута будет после периода, когда мы выйдем на все господствующие высоты и используем артиллерию для уничтожения врага в городе и на окраинах. Появилось новое направление – Раздолевка. Он обеспечит давление на Соледар и еще одно фланговое направление удара по россиянам может ускорить окружение Бахмута с трех сторон. Со временем - выйти на ожидания о мышеловке для противника в городе.

Встречи "Рамштайна" являются мероприятиями на перспективу. Там было принято решение о подготовке наших пилотов на F-16, о дополнительной передаче средств ПВО, о боеприпасах, о дополнительном количестве бронетехники - это то, что является дальнейшими и страхующими шагами поддержки ВСУ. Также много внимания было уделено расширению ремонтной базы и подготовке наших военных в разных странах, чтобы мы продолжали готовить качественные резервы для проведения дальнейших действий по освобождению нашей территории.