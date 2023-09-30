Если ВСУ будут продолжать наступление, то россиянам не хватит сил, - военный эксперт Гендельман
Израильский военный эксперт Давид Гендельман отметил, что на Таврийском и Бахмутском направлениях россияне находятся в стратегической обороне
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".
"Сейчас на юге россияне совершают стратегическую оборонную операцию. Они также обороняются и на Бахмутском направлении. Попытки наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты проводят пока без особого успеха. Если захватчики и начнут где-то вести наступательные действия, то это будет на одном с действующих участков фронта. Ожидать, что они откроют какое-то новое направление маловероятно. Это не слишком выгодно со всех сторон, и в плане логистики прежде всего. Если россияне и захотят где-то усилить наступательные попытки, то это будет Купянско-Лиманское направление", - объяснил Гендельман.
Военный эксперт также добавил, что пока неизвестно, как украинское командование применит 10 готовящихся бригад.
"Возможно, Генштаб хочет бросить их в перманентное наступление. Если украинское командование решит не прекращать зимой наступление, то россиянам будет не до своего наступления. Если Украина будет продолжать наступление, россияне автоматически будут вынуждены обороняться. Им просто не хватит сил на какой-то другой участок для собственного наступления", – подчеркнул Гендельман.
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