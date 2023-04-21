Если все украинцы спрячутся, закон победителей и башня из спагетти – 5 книг о том, как осуществить свои мечты

"В 1915 году командиры немецких военных получили жалобу от молодого кавалериста по имени Манфред фон Рихтгофен, написавшего: "Я пошел на войну не для того, чтобы собирать сыр и яйца, но для другой цели", - начинается эта необычная книга. - Сын выдающейся прусской семьи, он был выпускником военного училища и страстным охотником, и он не хотел проводить войну в интендантской службе. Он хотел увидеть бой. Может, как осторожно доказывает автор, герой этой истории не так и не о том мечтал в детстве? Как бы там ни было, но в книге Альберта-Ласло Барабаси "Формула максимума. Победные стратегии достижения целей" (Х.: Виват) для рассмотрения феномена успеха применяются новейшие, уже не "детские" научные методики, и в частности 5 универсальных законов для головокружительных свершений. И действительно, мало кто знает, как принимать сложные решения и влиять на собственную судьба, и жизнь доказывает, что на сцене великих свершений не всегда выигрывает тот, кто имел хорошее образование и настойчиво работал.Казалось бы, несправедливо - образованные и трудолюбивые люди остаются небогатыми и неизвестными, их антиподы, без дипломов и медалей, становятся состоятельными и знаменитыми. Мир бизнеса исполнен бывшими троечниками, а отличники науки получают мизерную зарплату в своих многочисленных "государственных" учреждениях Автор книги - почетный профессор Северо-Восточного университета, руководитель Центра комплексных сетевых исследований, который за личные достижения в области информационных технологий и вклад в развитие науки получил награды мирового уровня - на протяжении многих лет исследовал судьбы тысяч ученых, спортсменов, актеров. И пришел к выводу, что все в мире подчиняется закономерностям, а значит, успех в любой сфере жизни можно предсказать и просчитать. Он изобрел формулу достижения максимума. Эти стратегии достижения целей стали кредо победителей и мировых лидеров. Почему производительность – не залог победы? Где и как ошибаются те, кого мы считаем экспертами? Как сплотить вокруг себя команду единомышленников? И что действительно работает тогда, когда мы говорим о достижении грандиозных целей? Об этом стоит по крайней мере прочесть.

Следующая книга очень важна для нашего настоящего. Это проект, который доказывает всему миру, что когда говорят пушки, не молчат не только украинские музы, но и голоса украинских детей. Таким образом "Война голосами детей" (К.: ЗДЕСЬ, 2023) – это сборник цитат, которые запечатлеваются в сознании, как жгучие афоризмы нашего жестокого времени. Именно они определяют цену всего в этом мире и, в частности, цену счастливого будущего Украины. От вопросов, которые задают дети отовсюду, куда их занесла судьба, перехватывает дыхание и болит сердце, они раздаются из бомбоубежищ, разбитых во время обстрелов домов и иногда даже оккупации, где остались их родители. "Мама, а что если все украинцы спрячутся, "они" тогда пойдут их искать и война будет во всем мире?" (Всеволод, 6 лет), "Мам, а Украине болит, когда в нее стреляют?" (Дмитрик, 6 лет), "Когда мы вернемся домой? Давай завтра? А после победы мы будем жить так, как до войны? Помнишь, как хорошо было спать дома, просыпаться в выходные, завтракать, а потом ехать с папой гулять в парк. Будет ли так снова?" (Даня, 10 лет). Книгу издали к годовщине полномасштабной войны россии против Украины, и авторы не зря благодарят всех, кто присоединился к ее созданию. Следует заметить, что сборник оформлен большим количеством иллюстраций, сделанных специально для визуализации детских цитат, и все вместе оно имеет незаурядный энергетический эффект. Но самое главное спасибо – родителям, которые услышали, выслушали и зафиксировали слова своих детей. Какие теперь не замолчать – как и правду об ужасах, которые несет миру российская угроза.

В следующей книге тоже немало "детского" - как вершины во всей куче научных методов познать мир. Не говоря уже о корпоративной культуре, бизнесе, менеджменте, командном взаимодействии и успешных компаниях, которые в основе имеют принцип детской игры. Недаром в исследовании Дэниела Койла "Культурный код. Секреты успешного взаимодействия в команде" (К.: Наш Формат) рассказывается об "игровом" характере любой бизнес-стратегии. Например, он рассказывает о двух командах, которым надо построить башню из пачек спагетти, скотча, веревки и маршмелоа. В первой студенты бизнес-школы, во второй дошкольники. Звучит абсурдно, но в этом реальном состязании победили малыши. Почему так? Как в командном взаимодействии они превзошли будущих бизнесменов, а впоследствии юристов и даже гендиректоров? На самом деле автор исследовал взаимодействие в разных группах и узнал секреты самых успешных культур мира, выяснив, почему разум переоценивают, а учебную силу ошибки недооценивают. А еще — разглядел, как лидеры самых эффективных культур не только достигают вершин, но и содержатся там. Опять же, благодаря "молодежьим" принципам игры. "Несколько лет назад команда психологов из Стэнфордского, Йельского и Колумбийского университетов попросила учеников средней школы написать эссе, после чего учителя дали им разные виды фидбека, - рассказывает автор. - Оказалось, один вид обратной связи так повышал мотивацию и производительность учеников, что его окрестили "волшебным фидбеком". Те, кто его получал, гораздо чаще брались переписывать работу и показывали значительно лучший результат. Ничего хитрого в этом фидбеке не было. Только одно простое предложение: "Я пишу эти замечания, потому что верю, что ты можешь показать лучший результат, и знаю, что справишься". Вот и все. Только семнадцать слов. Но эти слова мощные, потому что пестрят сигналами принадлежности: Ты часть этой группы. Что влияет на эффективность команды Эффективность команды определяют следующие пять точных факторов. Каждый член группы говорит и слушает примерно в равных пропорциях, предпочитая лаконичность. Все поддерживают высокий уровень зрительного контакта, их разговоры и жестикуляция энергичны. Участники общаются не только с руководителем группы, но и друг с другом. Члены команды ведут разговоры внутри группы на посторонние темы. Все периодически выходят "на разведку" за пределы команды и возвращаются с информацией, которой делятся с другими.Чем не игра в казаки-разбойники с детства?

Следующая книга тоже начинается так, будто написана для детей. "Жил был ручеек и однажды он оказался на окраине большой пустыни, где услышал чей-то голос: "Ну ведь, спокойно плыви себе дальше, - повествует автор. - Но маленький ручей испугался чего-то нового и необычного. Он боялся перемен. Конечно, ему хотелось стать полноводнее и начать лучшую жизнь, но вместе с тем он не хотел ничего менять, а рисковать и подавно". На самом же деле книга Бодо Шефера "Законы победителей. Как осуществить свои мечты" (Л.: Издательство Старого Льва) призвана вдохновлять не сдаваться, работать над собой и не бояться ошибок, ежедневно самому рисовать картину своей жизни. Ибо жизнь слишком коротка, чтобы быть никем, поэтому лучше быть победителем, не так ли? Тем более – что главное в данном случае – для сегодняшней ситуации в Украине, где идет война с российским агрессором, что касается действительной тематики книги, то она гораздо шире и предполагает использование ее идей при любых обстоятельствах, отвечая на различные касающиеся. вопрос: например, почему в одинаковых условиях кто-то живет скучно и считает себя посредственностью, а кто-то постоянно совершенствуется и всегда достигает желаемого, как самому создать для себя такую жизнь, о которой мечтаешь? Здесь нет секрета: нужно просто стать победителем, и многим людям это удается. Они смогли развить свои сильные стороны, преодолеть путь победителя, путь к успеху и личной свободе, и автор поможет пройти этот путь, к тому же очень продуктивно, потому что имеет немалый опыт: сам обанкротился, когда ему было 26 лет, а уже через 4 года жил с процентами от собственного капитала. Один из первых его семинаров посетило только пять человек, а через короткое время начали приходить тысячи.

На справедливые упреки оппонентов в непригодности многих теоретических стратегий к реальной жизни автор этой книги отвечает сразу, не обманывая наших надежд на объективность. "Спасибо, кеп, как это сделать в реальной жизни?" – именно такая сентенция выведена в ее книге в главные. "CURLY менеджмент. Как управлять проектами, не изменяя себе" Дины Волынец (К. Yakaboo Publishing) вообще честная книга, "от первого лица". "Как говорят, правильно поставленный вопрос - это уже половина ответа, - подтверждает автор. – Ну а вторую половину я пыталась описать в этой книге. Два основных инсайта, сформулировавшихся за 14 лет моего труда с проектами: 1. Не надо страдать, пытаясь примерить на себя то, что не твое и не о тебе, особенно если оно не выходит. 2. Нельзя воплощать проекты без стратегии или отделено от нее, даже если эти проекты не профессиональные, а сугубо личные". В целом вопросов (и ответов на них) в этой книге хватает. Мол, мы все планируем в блокнотах и на бумажках, в программах и каскадных схемах, разрабатывая проекты, составляя списки в день или в год, но сколько пунктов из этих планов мы выполняем на самом деле (если не быть control freak) — 30%, 50%? случае — 70 % (это как раз control freak), в среднем — не более 50 %." В этой книге я расскажу, как, добавив к классическому проектному менеджменту несколько шагов, можно оставаться фанатом планирования и стратегирования, но при этом не выгорать и не тратить время на то, что для вас не важно, – обещает автор. - Так что эта книга раскроет вам секреты правильного планирования, подробно расскажет о его этапах. Иногда вы даже не будете замечать границы между профессиональным и индивидуальным планированием. Возможно, у вас возникнут вопросы, например: "К чему здесь я?" или "К чему здесь работа?". И это здорово! Итак, моя цель может стать реальностью, и, прочитав книгу, вы со мной согласитесь, что человек как личность его работа не могут существовать отдельно друг от друга".