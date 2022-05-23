Это условие Владимир Зеленский обнародовал во время виртуальной встречи в Украинском доме на Давосском экономическом форуме.

Президент Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным только в том случае, если на них будет обсуждаться прекращение войны, которую Россия начала против Украины.

Зеленский заявил, что без Путина в России не принимают никаких решений. "И речь идет о конкретном решении о прекращении войны, то без него (Путина, - ред. ) этого решения не будет, не обойдется без встречи с президентом РФ... А после того, что они натворили, больших желаний по поводу этих встреч точно нет. И больших желаний встречаться с посредниками нет и не будет", - сказал президент Украины.

Он объяснил, что именно из-за этого обстоятельства не намерен встречаться ни с кем, "кроме как с президентом РФ".

"И только в том случае, если вопрос на столе будет один – прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить", - подытожил Зеленский.

Во время встречи в Украинском доме Давоса президент Владимир Зеленский также заявил, что на Востоке Украины российские войска имеют в 20 раз больше техники, чем украинские.

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