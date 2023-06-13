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Война с Россией: хроника
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OPINION

Если власти интересен результат, а не эпичная картинка...

Ростислав Павленко
13 июня, 2023 вторник
10:08
Мнение

Запад следует убедить, что лучшей гарантией от агрессивных планов России (и триггером многих полезных для нас и мира процессов в Москве) стало бы членство Украины в НАТО

В предчувствии украинского наступления основные мировые медиа пытаются прогнозировать дальнейшее течение войны. Естественно, главные ответы будут получены на поле боя. И поддержка наших военных – абсолютный приоритет. От достойного финансового обеспечения (предстоит еще битва за это в Раде) до каждого доната и волонтерского груза (за которые тоже приходится бороться).

Но в Свободном Мире время идет все же медленнее. Обозреватели имеют роскошь рассматривать разные сценарии того, чем закончится эта война (или фаза войны).

Зная россиян, на самом деле вопрос формулируется по-другому: что станет для России мотивом прекратить агрессию и не начинать ее снова.

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Конечно, абсолютным средством была бы "деконструкция" России как империи. И мирное развитие образований, возникших на ее месте. Но до этого сценария придется пройти два больших этапа – окончание войны и послевоенные условия в Украине, России и регионе. Великими эти этапы являются по значению – независимо от того, сколько займут времени.

Абсолютным средством была бы "деконструкция" России как империи. И мирное развитие образований, возникающих на ее месте. Но до этого сценария придется пройти два больших этапа – окончание войны и послевоенные условия в Украине, России и регионе.

Ведущие чиновники союзников Украины повторяют, что победу России допустить невозможно – слишком большие разрушения это нанесет мирозданию. Потому говорят о гарантиях для Украины.

Лучшей гарантией от агрессивных планов России (и триггером многих полезных для нас и мира процессов в Москве) стало бы членство в НАТО.

Поскольку другие гарантии – это либо "то же НАТО, но под другим названием" (военные гарантии), либо гарантии, недостаточные для сдерживания России, а значит – путь к возобновлению войны.

Но к этому мнению западный истеблишмент еще должен прийти.

Для Украины критически важно, чтобы все-таки пришел. А это значит, что у политического класса и гражданского общества Украины это задача на уровне достижения Победы.

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В этих вопросах помогут не ультиматумы и эмоции – потому что они имеют очень ограниченную эффективность в обществе НАТО и практически не действуют на истеблишмент.

Речь идет о четкой дорожной карте, плане конкретных шагов, над которыми должны работать все, кто может доносить мысль на Запад. При этом работать в координации и взаимной помощи.

Если, конечно, власти интересен результат, а не эпичная картинка.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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