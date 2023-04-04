Если власть признает ошибку, мы узнаем, когда Еспресо вернут в цифровой эфир, - главная редактор канала Равва
Возвращение телеканала "Еспресо" в цифровой эфир Т2 сейчас зависит от украинской власти - сможет ли она признать и исправить ошибку
Об этом в эфире заявила главный редактор телеканала "Еспресо " Анастасия Равва.
Она ответила на вопрос о прогрессе в вопросе возвращения телеканала в цифровой эфир Т2.
"Я бы хотела на этот вопрос ответить, но, к сожалению, у меня нет ответа на него. Как и у коллектива и зрителей. Это зависит сегодня от украинской власти - сможет ли она сегодня признать свою ошибку. Если она может ее признать и исправить, тогда ответ на этот вопрос будет. Мы узнаем, когда нас вернут в цифровой эфир. По состоянию на данный момент такого ответа нет", - сказала Равва.
Читайте также: Отключение телеканала "Еспресо" из Т2: Украина уже год шагает в противоположную сторону от демократии и свободы слова
Главная редактор телеканала добавила, что свобода слова в демократической стране, которой, несомненно, является Украина, это не пустые слова.
Читайте также: Открытое письмо телеканала ЕСПРЕСО Президенту Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Службе безопасности Украины, Министерству обороны Украины, Национальному совету Украины по вопросам телевидения
"Это один из критериев нашего будущего - нашего членства в ЕС и НАТО. Мы не можем об этом забывать, особенно во время войны. Мы боремся со страной-агрессором, страной-террористом, которая первое, что сделала на пути отказа от демократии и здорового смысла - запретила независимые медиа. А Еспресо и еще два отключенных канала являются независимыми медиа. Таким образом украинские власти сами себе закрывают путь в Европу - европейское будущее, сотрудничество с нашими партнерами и так далее", - подытожила она.
- 4 апреля 2022 года Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами об отключении вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.
- Госспецсвязи заявило, что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО
- 18 апреля была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тыс. голосов
- Глава Минкульта Александр Ткаченко рассказал, что Еспресо, 5 канала и Прямого нет в телемарафоне из-за необходимости изменять его формат или видение каналов по нему
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 39.94Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное