Об этом в эфире заявила главный редактор телеканала "Еспресо " Анастасия Равва.

Она ответила на вопрос о прогрессе в вопросе возвращения телеканала в цифровой эфир Т2.

"Я бы хотела на этот вопрос ответить, но, к сожалению, у меня нет ответа на него. Как и у коллектива и зрителей. Это зависит сегодня от украинской власти - сможет ли она сегодня признать свою ошибку. Если она может ее признать и исправить, тогда ответ на этот вопрос будет. Мы узнаем, когда нас вернут в цифровой эфир. По состоянию на данный момент такого ответа нет", - сказала Равва.

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Главная редактор телеканала добавила, что свобода слова в демократической стране, которой, несомненно, является Украина, это не пустые слова.

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"Это один из критериев нашего будущего - нашего членства в ЕС и НАТО. Мы не можем об этом забывать, особенно во время войны. Мы боремся со страной-агрессором, страной-террористом, которая первое, что сделала на пути отказа от демократии и здорового смысла - запретила независимые медиа. А Еспресо и еще два отключенных канала являются независимыми медиа. Таким образом украинские власти сами себе закрывают путь в Европу - европейское будущее, сотрудничество с нашими партнерами и так далее", - подытожила она.