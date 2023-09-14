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Главная Война с Россией "Если власть что-то опровергает – это произойдет": Кремль приказал пропаганде не упоминать о новой мобилизации в РФ, - "Медуза"

"Если власть что-то опровергает – это произойдет": Кремль приказал пропаганде не упоминать о новой мобилизации в РФ, - "Медуза"

14 сентября, 2023 четверг
13:37
Война с Россией

Российские пропагандистские СМИ получили от администрации президента РФ "настоятельную просьбу" не упоминать о новой волне мобилизации в стране

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на двух собеседников пропагандистских изданий и источники, близкие к администрации президента РФ.

Отмечается, что в сентябре в российских соцсетях и мессенджерах якобы начал распространяться соответствующий фейковый приказ минобороны РФ. По словам пропагандистов, их попросили не публиковать даже опровержение этой информации, если она появится снова.

По словам работника одного из пропагандистских таблоидов, такие сообщения набирают большое количество комментариев и просмотров и многие именно из них узнают о фейках.

"А как у нас (в России, – ред.) считается, если власть что-то опровергает, значит, точно будет", – сказал он.

Собеседники "Медузы" отметили, что "просьба" администрации президента, в частности, касается заявлений главы комитета госдумы по обороне Андрея Картаполова: ранее он опроверг так называемый приказ о мобилизации и его слова цитировали многие пропагандистские СМИ. Кроме того, в свое время он заявил, что в РФ не будут менять предел призывного возраста. В результате же был поднят и верхний, и нижний предел призыва. После этого некоторые СМИ перестали цитировать Картаполова.

"Вместо новостей с комментариями о возможной мобилизации в Кремле предложили пропагандистам сделать упор на публикацию о якобы идущем очень успешно наборе контрактников. Вместе с тем один из собеседников, работающих в провластных СМИ, отметил, что некоторые такие издания могут проигнорировать рекомендацию администрации президента (и продолжать набирать просмотры), если у их руководства "хорошие личные отношения" с кремлевскими кураторами", - пишет издание.

Источник "Медузы", близкий к Кремлю, объяснил такую рекомендацию тем, что упоминания о мобилизации "очень тревожат общество". Мол, лучше меньше говорить на эту тему, чтобы не триггерить людей, особенно в канун президентских выборов.

"Она (тревога, – ред.) влияет на настроения людей, у части из них она может перерасти в протестные настроения. Такие будут голосовать против (Путина, – ред.) или не пойдут на выборы", - заявил собеседник.

  • В то же время в американском Институте изучения войны считают , что ближайшее окружение Кремля активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервов накануне осеннего призыва в армию. Российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября.
Россия
російська армія
мобилизация
окупанти
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