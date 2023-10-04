Если Верховный Суд разрешит банкротство "Укринкома", шансы на возвращение государству 2 млрд грн будут крайне призрачными

С начала существования новейшей Украины, в частности именно через банкротство на государство переводились миллиардные долги. Такое может произойти и в этот раз.

Пару недель назад я писал, что бывшие владельцы "Укринбанка" должны государству миллиарды. Но они решили не отдавать ни копейки. Для этого они приступили к банкротству финансовой компании "Укринком", которую они последние семь лет называли правопреемницей "Укринбанка". Сейчас у этой истории решающий момент.

5 октября в Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда состоится важное заседание по банкротству "Укринбанка". Ведет дело председательствующий судья Константин Огородников. Команда судей за его председательства должна решить, разрешить ли сделать компанию "Укринком" банкротом. От этого решения зависит, увидят ли свои деньги государство и обманутые вкладчики "Укринбанка", в общей сложности где-то на 3 млрд грн.

На чьей стороне окажется судейская ветвь власти? На стороне государства или бывших собственников, годами избегающих возврата денег вкладчикам? Проявит ли Верховный Суд государственную позицию в третий и окончательный период?

Надо признать, что последние семь лет государству в судах хронически не везло. Мощный НБУ принципиально избегал участвовать в судебных поединках, а усилий Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) было мало. Потому отдельные суды работали на стороне бывших владельцев "Укринбанка".

Особенно помогает бывшим банкирам Хозяйственный суд Луганской области. Там у Клименко, сам родом из Луганска, все оказалось хорошо. Не зря финкомпания "Укринком" зарегистрирована именно в Северодонецке, это позволяет вести дело о банкротстве в конкретном суде – Хозяйственном суде Луганской области.

Спойлер: если Верховный Суд сейчас примет сторону бывших собственников и позволит "Укринкому" продолжать банкротство, государство проиграет окончательно. Суды могут продолжаться еще лет 5-7, потому что все судебные дела, которые слушаются в настоящее время или возникнут в будущем, должны будут рассматриваться в рамках дела о банкротстве "Укринкома". И, важная деталь, тем самым… Хозяйственным судом Луганской области.

Однако сейчас ситуация иная, чем семь лет назад. Очень похоже, что история складывается в пользу государства.

После двух решений Верховного Суда (в декабре 2019 и июле 2023) Фонд гарантирования вкладов начал снова "догонять" бывших собственников в судах . В частности, Верховный Суд дважды подтвердил, что финансовая компания "Укринком" не может быть правопреемницей "Укринбанка" , потому что в принципе нет такого понятия, как правопреемство банков. Большая Палата Верховного Суда признала , что единственным уполномоченным лицом, имеющим право принимать решения от имени "Укринбанка", является Фонд гарантирования вкладов.

Дело в том, что форма регулирования у банка специфическая - нельзя просто взять, и вместо банка стать ПАО без разрешения и участия регулятора - НБУ, как это сделали бывшие собственники. Банк является специальным финансовым учреждением, деятельность которого регулируется специальным банковским законодательством. Решение Большой Палаты ВС в силе и единственным распорядителем имущества "Укринбанка" может быть Фонд гарантирования вкладов.

Теперь все внимание должно быть уделено заседанию Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда 5 октября. Это кульминационное судебное заседание, которое должно решить судьбу "Укринкома". КГС ВС должно поставить жирную точку по делу.

Если он примет сторону государства (надеюсь на это), экс-владельцам банка придется вернуть не только имущество банка, но и деньги, которые они годами взимали по кредитам "Укринбанка". Ведь они из-за тех же отдельных украинских судов давили на бывших клиентов и заставляли их платить по кредитам, хотя на самом деле деньги должен аккумулировать Фонд гарантирования, чтобы уплатить долги перед бюджетом.

В целом, по данным Фонда гарантирования вкладов, на сегодняшний день требования вкладчиков "Укринбанка" достигают почти 3 млрд грн. Это:

- и те 1,8 млрд грн, которые Фонд выплатил вкладчикам в рамках гарантий, взяв ссуду в государственном бюджете, и которые сейчас крайне нужны стране в условиях войны;

- и более 607 млн грн, которые до сих пор не получили вкладчики банка по своим вкладам более чем в 200 тыс. грн.

Однако битва еще не выиграна. Напротив, прямо сейчас в Хозяйственном суде Луганской области судья Масловский выполняет все капризы финкомпании и запрещает возвращать "Укринбанк" под контроль государства. Он игнорирует два решения решения Верховного Суда. И это действительно ужасно, потому что получается, что судьи низшей инстанции запрещают государству претендовать на активы банка, которым государство должно управлять. Они могут игнорировать не только решение НБУ о ликвидации остающегося в силе банка, но и решение Верховного Суда, что банк должен вернуться в Фонд. Выходит, что Хозяйственный суд Луганской области мощнее НБУ и Верховного Суда? Он способен сделать подарок в 3 млрд грн. Если интересно, вот ссылка на определение .

Если Верховный Суд вдруг позволит состояться банкротству "Укринкома", государство может навсегда потерять около 2 млрд грн, а вкладчики - свои средства. Без активов банка их невозможно вернуть. Помешать такому сценарию сможет общественное внимание к этому судебному процессу, который становится очень громким.

Собственно фигуранты понимают, что они пытаются разыграть притворное банкротство и что их шансы довольно призрачны. Вот почему чем ближе дата суда, тем большее беспокойство бывших владельцев "Укринбанка". Проигрыш будет означать для них проигрыш всей войны, которую они вели последние семь лет.

Самое интересное в этой истории – участвующие в событиях персоны. Речь идет о двух вероятных бизнес-партнерах: Владимире Клименко и Владимире Стельмахе, бывшем главе НБУ. Что касается этого партнерства, вы должны знать, что официально его вроде бы не существует. То есть Стельмах официально вроде бы не причастен ни к "Укринбанку", ни к "Укринкому". Хотя многие на финансовом рынке уверены, что он там был и остается.

И хотя за это время Верховный Суд дважды (в декабре 2019 и в июле 2023) принимал решение в пользу Фонда гарантирования, Клименко (и вроде бы Стельмах) продолжали распоряжаться имуществом.

В конце концов они решили устроить банкротство – по всей логике, искусственное. Пока в судах компания Клименко требует ликвидировать ее, чтобы окончательно не платить по долгам никому: ни государству, ни, упаси Боже, вкладчикам. Интересно, что руководители "Укринкома" многие годы до этого заявляли, что финкомпания "Укринком" является правопреемником банка и способна выполнять свои обязательства перед вкладчиками. Но теперь "почему-то" компания уходит в банкротство. Интересно почему?

Если Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда позволят этому произойти, надежды на компенсацию 2 млрд грн останутся крайне призрачными. А это уже уголовное преступление, с суммой нанесенного государству ущерба в особо крупных размерах. Конечно, даже в этом случае Фонд продолжит бороться за активы. Но согласитесь, гораздо легче бороться за сплошной комплекс имущества, чем ловить отдельно десятки уже давно изменивших своих владельцев объектов.

В общем, в этой истории есть удивительная вещь.

Последние годы "партнерам" невероятно везло. Смотрите сами, у Игоря Коломойского уже есть три подозрения. Похоже, он надолго повиснет в судах и, возможно, в СИЗО. А вот у бывших владельцев "Укринбанка" пока все "кудряво". Они ввели бывший "Укринбанк" из-под носа государства на глазах у всей страны, но продолжают выдавать себя за "честных банкиров". Я уже высказывал предположение, что это, возможно, произошло из-за профессионального происхождения партнеров "оттуда". Но это неточно.

Однако, как вы знаете, порядок бьет класс. В общем, в мировой практике борьба против государства в несправедливой игре считается a losing game. То есть ее невозможно выиграть. Бывшие владельцы "Укринбанка" знают, что ведут несправедливую борьбу. Действительно, НБУ лишил их банка, но и они в свое время не совсем прозрачно получили его в собственность. Так что счета сведены, и теперь игра подходит к концу. Надеюсь, она завершится справедливо.

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Об авторе: Сергей Лямец, журналист, блоггер, бывший главный редактор "Экономической правды".

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