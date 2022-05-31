Если Венгрия не назовет сроки отказа от российской нефти, ЕС планирует ввести таможенную пошлину, - FT
Еврокомиссия может предложить введение пошлины на российскую нефть, если члены ЕС не смогут договориться о сроках прекращения поставок через трубопроводы, не попавшие под эмбарго
Об этом пишет Financial Times .
Исключение из запрета, которое выгодно Венгрии и другим не имеющим выхода к морю государствам, не было связано с временными рамками, что вызывает вопрос о том, может ли Будапешт продолжать использовать российскую нефть столько, сколько он пожелает.
Российская нефть, транспортируемая по трубопроводу "Дружба", обслуживающему Венгрию, Словакию и Чехию, стоит примерно на 20% дешевле, чем альтернативы, которые вынуждены использовать другие страны.
Высокопоставленный представитель Еврокомиссии заявил, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не установит крайний срок, то ЕС может попытаться предложить ввести пошлину на нефть.
Введение таможенной пошлины на российскую нефть потребует большинства голосов среди 27 государств-членов, поэтому Орбан не сможет наложить вето на этот шаг.
"Лучший вариант – запрет на импорт. Но пошлина – это "альтернативная возможность, которую мы можем рассмотреть", - сказал чиновник.
Он добавил, что переговоры о возможных пошлинах могут быть начаты, если возникнет ощущение, что Венгрия пытается выиграть время.
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