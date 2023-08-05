Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы не знаем о красных линиях для Запада. Путин сейчас будет пробовать как-то их нащупать. Я все время говорю об этом. К примеру, вагнеровцы зашли на территорию Польши или Литвы. Смогли найти слабое место на границе. Далее зашли в какой-то поселок, убили людей и вышли. Каким тогда должен быть ответ Альянса? Первый вариант – вызвать временно поверенного Республики Беларусь и объявить ему протест. Второй вариант – ударить по базам вагнеровцев на территории Беларуси. Есть такие варианты, однако что будет выбирать Польша и страны НАТО, трудно спрогнозировать", - объяснил Портников.

Журналист подчеркнул, что Путин будет и дальше использовать вагнеровцев для запугивания стран НАТО

"Вагнеровцы могут спровоцировать страны НАТО на ответ. Однако, если такой ответ будет, тогда Россия может вступиться за Беларусь. Это уже начало войны НАТО против РФ. Поэтому они будут стоять перед выбором. Путин это понимает и будет этим запугивать. Если действительно вагнеровцы пересекут границы стран НАТО, Альянс будет стоять перед трудным выбором - как ответить? Ударить по военным объектам РФ или вызвать посла России, а не Беларуси? И если это будет силовая реакция, то ответ тоже может быть военный", - добавил он.

Граница Польши и Беларуси: что известно

23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

В июне на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

В начале июля Польша усилила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительной силы, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российской ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

27 июля сообщалось , что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.

29 июля стало известно , что Польша вместе с Литвой могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера.

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило , что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.

Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

В то же время министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" написала, что вертолеты Беларуси могли сделать это случайно, ведь они охраняли самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, находившегося в резиденции "Выскули" в 7,5 км от границы.

В Пентагоне прокомментировали нарушения: подчеркнули, что они "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".

4 августа посольство Польши в Минске передало министерству иностранных дел Беларуси информацию, подтверждающую факт нарушения воздушного пространства двумя белорусскими военными вертолетами.