Если вагнеровцы собираются идти в Жешув, то там их ждет сюрприз, - вице-маршалок Сената Республики Польша
Михал Каминский, вице-маршалок Сената Республики Польша, член Европарламента V, VI и VII созыва, отметил, что территория НАТО является единственным пространством безопасности, поэтому в Жешуве уже находятся американские солдаты и офицеры
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Поляки достаточно серьезно относятся к угрозе со стороны России, потому что это государство является агрессором в Украине, оккупантом в соседней Беларуси. Поэтому, как террористическая страна, Россия – опасна, в том числе опасный и ее гражданин и преступник Пригожин, существующий в российском военном-политическом пространстве. А относительно этих конкретных угроз, которые выразил Лукашенко, говоря, что вагнеровцы придут в Польшу, это никто серьезно не воспринимает", - прокомментировал вице-маршалок Сената Республики Польша.
Михал Каминский сказал, если вагнеровцы собираются идти в Жешув , то там их ждет очень большой сюрприз.
"В Жешуве уже находятся американские солдаты и офицеры. Конечно, там уже и американские ПВО, защищающие аэропорт. Пусть эти вагнеровцы нападают на американских солдат на польской территории. Мы, как территория НАТО, становимся единственным пространством безопасности. Президент США, который был в Варшаве в этом году сказал, что НАТО будет защищать каждый сантиметр польской земли. А Пригожина мы будем воспринимать как террориста, за которым стоит российское и белорусское государства. Однако вряд ли состоится поход вагнеровцев на Варшаву", - отметил Каминский.
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