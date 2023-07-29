Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Поляки достаточно серьезно относятся к угрозе со стороны России, потому что это государство является агрессором в Украине, оккупантом в соседней Беларуси. Поэтому, как террористическая страна, Россия – опасна, в том числе опасный и ее гражданин и преступник Пригожин, существующий в российском военном-политическом пространстве. А относительно этих конкретных угроз, которые выразил Лукашенко, говоря, что вагнеровцы придут в Польшу, это никто серьезно не воспринимает", - прокомментировал вице-маршалок Сената Республики Польша.

Михал Каминский сказал, если вагнеровцы собираются идти в Жешув , то там их ждет очень большой сюрприз.

"В Жешуве уже находятся американские солдаты и офицеры. Конечно, там уже и американские ПВО, защищающие аэропорт. Пусть эти вагнеровцы нападают на американских солдат на польской территории. Мы, как территория НАТО, становимся единственным пространством безопасности. Президент США, который был в Варшаве в этом году сказал, что НАТО будет защищать каждый сантиметр польской земли. А Пригожина мы будем воспринимать как террориста, за которым стоит российское и белорусское государства. Однако вряд ли состоится поход вагнеровцев на Варшаву", - отметил Каминский.