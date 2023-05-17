Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Единственной угрозой в боях за Бахмут было окружение города с флангов. Пригожин несколько раз заявлял, что украинская армия попала в капкан. Но наши успехи на флангах привели к тому, что сейчас ни о каком котле и капкане речь не идет. ВСУ контролируют стратегические высоты под Бахмутом. То есть Бахмут у нас как на ладони. Логистические пути поставки в город есть. Дороги находятся под огневым контролем врага, но мы держим позиции", - заметил Сиротюк.

По словам бойца, если вагнеровцы и захватят руины Бахмута, то за спинами ВСУ расположены господствующие высоты.

"Если при определенных обстоятельствах вагнеровцы и захватят руины района многоквартирной застройки Бахмута, где находится украинская армия, то за спинами ВСУ есть высоты. Мы будем видеть врага как на бильярдном столе. Тактика врага очень проста: увидеть окрестности Бахмута и умереть. Не контролируя высоты, контролировать город невозможно, это самоубийство. После этих атак история ЧВК Вагнера либо совсем закончится в Украине, либо на время закончится. Путину нужен пропагандистский подарок. Не получилось взять Киев за три дня, так они хотят рапортовать о Бахмуте за 400 дней", - подчеркнул Сиротюк.