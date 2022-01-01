Если в вакансиях будут загадывать возраст или пол, работодателей будут штрафовать на 65 тыс. грн.

Работодатели, которые при поиске сотрудника будут указывать в объявлениях о поиске работников желаемый пол человека, а также возраст, национальность, вероисповедание, будут оштрафованы согласно ст. 24-1 Закона Украины о рекламе на 65 тыс грн, напоминает Еспресо.TV .



Исключение составляет специфическая работа, которая может производиться исключительно лицами определенного пола.



"Запрещается в рекламе о вакансиях (прием на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, предпочитающие женский или мужской пол, представителям определенной расы , цвета кожи (кроме случаев, определенных законодательством, и случаев специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола), относительно политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан, этнического и социального происхождения, имущественного положения , места жительства, по языковым или другим признакам", - говорит новая редакция статьи 24-1 (Реклама услуг по трудоустройству).

Штраф будет выписывать Гоструд по результатам проверки.



Уплатить штраф необходимо в течение 15 дней после наложения.

Изменения были приняты осенью 2021 года.



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