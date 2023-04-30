Об этом в эфире Еспресо сказал востоковед Михаил Якубович.

"Большинство турецкого сообщества смотрит на агрессию РФ как на российско-украинскую войну, а не агрессию. Во-вторых, как на противостояние между Западом и Востоком, в которое Турция должна вмешиваться настолько, насколько ей выгодно", – отметил он.

Якубович сказал, что эта политика длится уже 100 лет – она позволила "пересидеть" Вторую мировую войну и во время холодной войны оставаться, по ее мнению, в максимально выигрышной позиции.

"Даже то окружение Эрдогана, которое от него отошло, средний класс, много бизнес-элит начали поддерживать Кемаля Киличдароглу. Для того, чтобы в Турции авторитарный режим изменился на более демократический. В отношениях украинско-турецких и российско-турецких существенных изменений никто не ждет. Бизнес очень сильно связан с Россией и Западом одновременно. Резких шагов в случае прихода к власти Киличдароглу никто делать не будет. И так же в парламенте, если партия Эрдогана не сможет набрать большинство", - подытожил эксперт.