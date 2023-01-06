Волна ропота, которая несется Россией после новогодней макеевской утилизации сразу 600 мобилизованных из Самары, демонстрирует, что, несмотря на тоталитарные тенденции, в условиях современных информационных технологий, кремлевский режим не способен тотально контролировать инфопространство за пределами телевизионных кнопок. Более того, вынужден через эти телевизионные кнопки формировать реакцию на кризисную ситуацию.

Это усиливается тем, что вне модерированных из единого центра эфиров ТВ, Кремль не имеет монополии на определение повестки дня. Современные информационные сетевые инструменты используются соперническими power actors - политико-силовыми кланами, для борьбы друг с другом и навязывания информационной повестки дня обществу, а значит и Кремля, с целью склонения властного центра к тем или иным политическим решениям.

Кремль не имеет монополии на определение повестки дня

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Уничтожение места дислокации российских мобилизантов в Макеевке с их массовой окраской следует считать натурным экспериментом по определению механизмов российского кризисного реагирования и устойчивости политической вертикали.

Замечу, что Самара – провинциальный город-миллионник. Это не Москва. Не Питер. Но несколько сотен синхронных трупов, что статистически не является значимым числом даже для этого города, оказалось достаточным для того, чтобы создать всероссийский кризис (да, тактического, а не стратегического значения), которым начали пользоваться группы влияния, вешая ответственность друг на друга, и на которую Кремль оказался вынужден реагировать пусть косвенными методами, но централизованно.

Этот натурный эксперимент является для нас указателем! Что может произойти, если в Москву синхронно приедет 1000 цинков? Не знаю, но точно следует проверить!

Что может произойти, если в Москву синхронно приедет 1000 цинков? Не знаю, но точно следует проверить!

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Уничтожение личного состава страны-агрессора среди мобилизованных, накопленных по географическому принципу в условно тыловых ППД, должно стать одним из направлений нашей деятельности. Разведобщество, равно как и ССО, наделенные соответствующими полномочиями, должны уделить внимание этому вопросу и поставить в перечень задач обнаружения таких мест и "сопровождение" удара!

Сопровождать такие операции также должны наши силы и средства ИПСО для максимального расчленения российского общества на отдельные кластеры (наших, самарских, кладут, чтобы москвичи жировали, как пример)!

Расшатать российский тыл, воспользовавшись и усилив все существующие линии классового, этнического и других разломов российского общества, – это важный элемент нашей будущей победы!

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Об авторе. Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

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