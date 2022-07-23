Если в мире раньше еще могли говорить о диалоге с РФ, то сегодняшние российские "Калибры" уничтожили возможность для таких заявлений, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по морскому порту, – циничный, просчитанный – оказался ударом также по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, то сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений. И мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот российский удар. Оккупантам уже никого не обмануть", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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