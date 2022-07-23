Если в мире раньше еще могли говорить о диалоге с РФ, то сегодняшние российские "Калибры" уничтожили возможность для таких заявлений, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сегодняшние удары по Одессе показали, что с Россией нельзя о чем-то договариваться
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
"Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по морскому порту, – циничный, просчитанный – оказался ударом также по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, то сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений. И мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот российский удар. Оккупантам уже никого не обмануть", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- Впоследствии стали известны подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.
- Первая отгрузка экспортного украинского зерна, длительно блокированная российскими кафирами, в ближайшие 3-4 суток должна состояться в порту Черноморск, что в пригороде Одессы.
- После 11:00 в субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт.
- Российский журналист и депутат госдумы Евгений Попов признал, что Россия нанесла удар по порту Одессы.
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