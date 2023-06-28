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Если в Красноярске появится несколькотысячное бандформирование, которое захватит власть, – Москва этому не помешает, – нардеп Дунда

28 июня, 2023 среда
18:22
Война с Россией Олег Дунда

Попытка мятежа главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина стала большим ударом по российской государственности и началом развала российской империи

Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат из фракции "Слуга Народа" Олег Дунда.

"Не имеет значения, с какой целью Пригожин это начал и где он сейчас находится. В этой истории нет победителей - он проиграл и российские власти тоже. Этой историей доказали, что внутри российской империи не существует никаких сил, которые могут сопротивляться отряду в 4-5 тыс. опытных бойцов и каким-то образом помешать снести власть", – сказал он.

По его мнению, ЧВК Вагнера делегитимизировала любую власть на этих территориях.

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"Условно говоря, завтра или через месяц в Красноярске появится бандформирование в 1-2 тыс. человек, которое имеет все возможное, чтобы захватить там власть и отбиваться от центральной власти. Никаким образом Москва этому помешать не может. Фактически это начало конца российской империи, ее развал", - добавил Дунда.

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Нардеп считает, что ФСБ не причастна к этой попытке мятежа.

"Я думаю, ФСБ не глупы – они бы не убили легитимизацию какой-либо центральной власти и не начинали этот процесс, это им ни к чему. Если бы ФСБ каким-то образом хотела бы повлиять на Путина, – они, контролируя Москву, могли бы сделать это за полчаса: для этого формировать отряды, которые шли бы 800 км от Ростова, не имеет никакой целесообразности. Шансов на реализацию этого также нет, потому что Путину достаточно двух часов, чтобы вылететь в Питер или Валдай и ждать никто вагнеровцев не будет. большой удар по российской государственности", - подытожил он.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

В то же время финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Россия
Владимир Путин
ФСБ
Вагнергейт
военный переворот
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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