Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Имеем основную версию взрывов в Джанкое - диверсия. В таком случае должны отдать должное Силам специальных операций ВСУ. В то же время это может свидетельствовать о критическом росте сопротивления населения в оккупированном Крыму", - отметил Рябых.

Военный эксперт добавил, что последствия для армии РФ на Юге тяжелые.

"Подобного класса диверсии очень мощны, и сложно привести подобные примеры, чтобы были такие решительные действия с такими мощными последствиями для оперативного положения российских войск на Юге Украины", - отметил Валерий Рябых.

Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны РФ подтвердили взрывы на складе с боеприпасами.

По информации The New York Times, взрыв на складах боеприпасов россиян в Джанкое организовали действующие в тылу врага украинские спецназовцы .

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