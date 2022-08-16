Если в Джанкое была диверсия, это свидетельствует о росте сопротивления России в оккупированном Крыму, - военный эксперт Рябых
Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых выразил мнение, что в случае, если взрывы в Джанкое были диверсией, это свидетельствует о росте сопротивления населения в оккупированном Россией Крыму
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Имеем основную версию взрывов в Джанкое - диверсия. В таком случае должны отдать должное Силам специальных операций ВСУ. В то же время это может свидетельствовать о критическом росте сопротивления населения в оккупированном Крыму", - отметил Рябых.
Военный эксперт добавил, что последствия для армии РФ на Юге тяжелые.
"Подобного класса диверсии очень мощны, и сложно привести подобные примеры, чтобы были такие решительные действия с такими мощными последствиями для оперативного положения российских войск на Юге Украины", - отметил Валерий Рябых.
- Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма были слышны взрывы и виден черный дым. В минобороны РФ подтвердили взрывы на складе с боеприпасами.
- По информации The New York Times, взрыв на складах боеприпасов россиян в Джанкое организовали действующие в тылу врага украинские спецназовцы .
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