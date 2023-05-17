Если в действии не отображается жилье: Минреинтеграции разъяснило алгоритм пользования еВосстановлением
Украинцы, которые не могут найти в Дии свое жилье в рамках программы еВосстановление, имеют два способа решения проблемы
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Украинцы могут получить средства на ремонт поврежденного в результате войны дома благодаря государственной программе еВосстановление. Однако у некоторых граждан их жилье на портале не отражается, что делает невозможным подачу заявления.
Прежде всего, необходимо обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашем сообществе, который внесет данные в базу.
"При их отсутствии в реестре или архивах направит запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для подтверждения права собственности", – разъясняет ведомство.
Список субъектов, которые в условиях военного положения проводят государственную регистрацию .
Регистратору необходимо предоставить: паспорт, номер налогоплательщика, правоустанавливающие документы по объекту недвижимого имущества (свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о приобретении имущества и т.п.) или их копии.
Если вы имеете право на недвижимое имущество, возникшее до 2013 года, необходимо подать заявление на государственную регистрацию в Действии. Для этого на портале необходимо выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление".
Для этого нужно заполнить онлайн-форму на получение услуги, загрузить необходимые документы в формате PDF или JPEG, содержащие сведения о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимой собственности до 1 января 2013 года, проверить сложившееся заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью.
- В Комитете Совета по организации госвласти рассказали, кто получит компенсацию за разрушенное жилье в первую очередь. Рассмотрение заявок граждан на получение компенсации за утраченное жилье будет происходить через цифровые инструменты, так что ни одна комиссия не сможет повлиять на очередность.
- 21 апреля Кабинет Министров принял порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья.
- 10 мая запущена программа "еВосстановление" - государственная помощь на ремонт жилья, поврежденного войной. Это касается незначительных повреждений, таких как замена окон или кровли.
- В первый день работы государственной программы компенсации за разрушенное жилье "еВосстановление" заявки подали 3000 украинцев.
- За первую неделю работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "еВосстановление" более 10 тысяч украинцев подали заявления.
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