Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Украинцы могут получить средства на ремонт поврежденного в результате войны дома благодаря государственной программе еВосстановление. Однако у некоторых граждан их жилье на портале не отражается, что делает невозможным подачу заявления.

Прежде всего, необходимо обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашем сообществе, который внесет данные в базу.

"При их отсутствии в реестре или архивах направит запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для подтверждения права собственности", – разъясняет ведомство.

Список субъектов, которые в условиях военного положения проводят государственную регистрацию .

Регистратору необходимо предоставить: паспорт, номер налогоплательщика, правоустанавливающие документы по объекту недвижимого имущества (свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о приобретении имущества и т.п.) или их копии.

Если вы имеете право на недвижимое имущество, возникшее до 2013 года, необходимо подать заявление на государственную регистрацию в Действии. Для этого на портале необходимо выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление".

Для этого нужно заполнить онлайн-форму на получение услуги, загрузить необходимые документы в формате PDF или JPEG, содержащие сведения о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимой собственности до 1 января 2013 года, проверить сложившееся заявление и подписать его квалифицированной электронной подписью.