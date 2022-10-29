Если в Беларуси сейчас дадут приказ о наступлении, то нужно 1,5 – 2 месяца, чтобы собрать силы, – военный обозреватель Попович
По состоянию на сегодняшний день в приграничных с Украиной областях Беларуси нет концентрации ни российских, ни белорусских войск
Об этом в эфире Эспрессо заявил военный обозреватель Денис Попович.
Если брать пограничные с Украиной области Беларуси, то там нет концентрации ни российских, ни белорусских войск. Значит, угрозы тоже нет. Если они сейчас отдадут приказ наступать на Украину, то нужно 1,5-2 месяца, чтобы эти силы собрать. Понятное дело, такая вероятность сохраняется", - отметил он.
Попович рассказал, что сейчас происходит в Беларуси.
"Мы видели определенные движения - мобилизационные мероприятия, учения. Они изучают западное противотанковое оружие. По состоянию на данный момент, их еще стоит расценивать как маневры со стороны Лукашенко, который очень не хочет вступать в войну, которая будет сопровождаться сухопутным вторжением. Он хотел этого избежать, поэтому что общество и армия не готовы к таким движениям. Если Лукашенко решится на такие действия, могут быть достаточно серьезные политические последствия", - подытожил обозреватель.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное