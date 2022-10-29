Об этом в эфире Эспрессо заявил военный обозреватель Денис Попович.

Если брать пограничные с Украиной области Беларуси, то там нет концентрации ни российских, ни белорусских войск. Значит, угрозы тоже нет. Если они сейчас отдадут приказ наступать на Украину, то нужно 1,5-2 месяца, чтобы эти силы собрать. Понятное дело, такая вероятность сохраняется", - отметил он.

Попович рассказал, что сейчас происходит в Беларуси.

"Мы видели определенные движения - мобилизационные мероприятия, учения. Они изучают западное противотанковое оружие. По состоянию на данный момент, их еще стоит расценивать как маневры со стороны Лукашенко, который очень не хочет вступать в войну, которая будет сопровождаться сухопутным вторжением. Он хотел этого избежать, поэтому что общество и армия не готовы к таким движениям. Если Лукашенко решится на такие действия, могут быть достаточно серьезные политические последствия", - подытожил обозреватель.