Если устоит на ногах: Усику отметили критический момент в бою с Джошуа

Об этом промоутер британского тяжеловеса Тайсона Фьюри заявил в интервью YouTube-канала iFL TV.

По его словам, результат боя Джошуа - Усик будет зависеть от того, сможет ли британец воспользоваться своим преимуществом в весе и росте, а украинец - адаптироваться к супертяжелому дивизиону.

"Усик - феноменальный крузер и он демонстрирует заоблачный уровень. Но вопрос в том, комфортно ли ему в хэвивейте. Один из главных вопросов для меня - сможет ли Джошуа реализовать свои преимущества в поединке против Усика. Он больше, сильнее и у него длинные руки. Но если Усик обойдет его джеб, то это создаст Энтони много проблем ", - сказал Уоррен.

Он добавил, что если Усик выстоит против Джошуа в первой половине боя, то одержит победу по очкам.

"Если Усик будет стоять на ногах после середины боя, то я расстроюсь за Джошуа. Мне кажется, если итог боя определит решение судей, то Усик перебоксирует Джошуа", - спрогнозировал Уоррен.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 10 сентября Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа.

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