Если устоит на ногах: Усику отметили критический момент в бою с Джошуа
Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что если Александру Усику удастся справиться с прессингом Джошуа в первой половине поединка, то он победит по очкам
Об этом промоутер британского тяжеловеса Тайсона Фьюри заявил в интервью YouTube-канала iFL TV.
По его словам, результат боя Джошуа - Усик будет зависеть от того, сможет ли британец воспользоваться своим преимуществом в весе и росте, а украинец - адаптироваться к супертяжелому дивизиону.
"Усик - феноменальный крузер и он демонстрирует заоблачный уровень. Но вопрос в том, комфортно ли ему в хэвивейте. Один из главных вопросов для меня - сможет ли Джошуа реализовать свои преимущества в поединке против Усика. Он больше, сильнее и у него длинные руки. Но если Усик обойдет его джеб, то это создаст Энтони много проблем ", - сказал Уоррен.
Он добавил, что если Усик выстоит против Джошуа в первой половине боя, то одержит победу по очкам.
"Если Усик будет стоять на ногах после середины боя, то я расстроюсь за Джошуа. Мне кажется, если итог боя определит решение судей, то Усик перебоксирует Джошуа", - спрогнозировал Уоррен.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 10 сентября Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.29Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное