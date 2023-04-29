Если УПЦ МП останется на тех началах, на которых существует сегодня, то ее существование приведет к расколу Украины, - Портников

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Сейчас есть опасные тенденции, которые меня очень беспокоят, надеюсь, власть способна на них отреагировать. Это уже настоящий церковный раскол, потому что он географический. Вы видите, как областные советы в западных, центральных и северных областях нашей страны запрещают друг за другом деятельность УПЦ МП либо отказывают в пользовании землей, либо закрывают их храмы, общины пишут письма, которые хотят быть частью ПЦУ. А на востоке или на юге мы не видели ни одного такого прецедента, даже в тех регионах, которые наиболее серьезно пострадали от российской агрессии. И здесь возникает важный вопрос: если власть не сможет решить вопрос о функционировании РПЦ на украинской земле, то у нас будет половина страны ходить в одну церковь, а вторая половина – в другую", - отметил журналист.

Виталий Портников подчеркнул, что это может быть решено, если государство будет проводить грамотную политику.

"Но сейчас мы уже видим эти линии, и это опасно. Нужно ограничить существование РПЦ в Украине, нужно требовать от УПЦ МП, чтобы она четко доказала отсутствие связей с русской церковью. Потому что, если УПЦ МП останется на тех началах, на которых существует сегодня, то ее существование приведет к расколу Украины. Это тоже реальность, что здесь говорить. Я думаю, что в УПЦ МП есть много честных священников и прихожан, которые не хотят этого раскола. По моему мнению, власть не должна диктовать УПЦ МП, какой должна быть ее внутренняя жизнь, она сама должна решить, как ей договариваться с Константинополем, на каких принципах объединяться с ПЦУ и как возвращаться к каноничности. Но государство должно четко требовать: либо вы возвращаетесь к каноничности, либо вы не имеете права на эту землю, храмы, общины, потому что тогда вы часть оккупационного организма", - отметил Портников.