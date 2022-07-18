Если укрытий рядом нет, во время тревоги нужно идти в подвалы домов или на паркинги, - пресс-офицер ГСЧС

Об этом в эфире Еспресо сказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

"Я хочу сказать об информационной работе, в частности предупреждать и постоянно проводить с людьми работу, что в результате воздушных тревог нужно сразу идти к укрытиям. Если укрытие далеко, то есть сооружения двойного назначения - это подвалы жилых домов или паркинги в торговых центрах. Именно в этих помещениях есть возможность спасти свою жизнь", - сказал он.

Хорунжий отметил, что многое зависит от людей, которые во время воздушной тревоги не будут просто оставаться либо в зданиях, либо прогуливаться, а действительно смогут укрыться от обстрелов.

"ГСЧС готова выполнять работы по назначению - у нас сейчас на дежурствах находятся около 8,5 тыс. спасателей. Это количество может увеличиться в соответствии с потребностями до 14 тыс. Сейчас проводятся комиссионные обследования и дают советы по объектам укрытия субъектам хозяйствования . За убежища и укрытия отвечают они и военно-гражданские администрации громад", - отметил пресс-офицер.

Он также прокомментировал ситуацию с пожарами на полях.

"41 пожар с начала года на полях, где были зерновые. Люди действительно иногда нарушают правила пожарной безопасности и это отвлекает наши подразделения, когда нужно ликвидировать чрезвычайные ситуации и пожары. Наша техника вовлекается в тушение таких пожаров", - сказал Хорунжий.

Пресс-офицер отметил, что с начала года в лесах произошло 483 пожара, половина из них - по вине людей.

"Непогашенный костер, сжигание стерни, мусор в собственных дворах, и через ветер он распространяется. Хотелось бы обратиться к людям - не сжигать мусор, не ходить в лес, не разжигать огонь. Как правило, летний период пожароопасный, он вызывает эти пожары, особенно – сейчас ветреная погода. Часто сейчас наши подразделения как из-за неосторожного обращения людей, так и в результате боевых действий. Как можем, стараемся сохранить наши поля", – подытожил он.