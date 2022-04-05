Если Украину пригласят, то мы готовы хоть завтра вступить в НАТО, но этого не будет, - Зеленский

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, сообщает "Европейская правда".

"Вступление в НАТО? Мы готовы завтра вступить. Даже если это условие России. Мы не скрываем", – сказал Зеленский. - Я об этом говорил и генсеку НАТО, и лидерам, от которых зависит вступление Украины в НАТО. Мы уже отдали много людей, чтобы бояться говорить то, что мы думаем".

То есть, по словам президента, Украина готова присоединиться к блоку хоть завтра, но, к сожалению, "этого не будет".

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО – не играть снова с нашей жизнью, а серьезно – будем вступать. Но этого не будет, к сожалению, и не произошло, к сожалению. Поэтому мы будем строить те гарантии безопасности для нас, которые могут защитить нас", - сказал Зеленский.

Кроме этого, президент заверил, что переговоры по гарантиям безопасности ведутся с рядом государств, однако окончательных договоренностей и списка стран с их обещаниями пока нет.

Президент Владимир Зеленский не доверяет российским гарантиям безопасности, даже если удастся прийти к "мощнейшему соглашению".

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