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Если Украине не предложат членство в НАТО – это станет ошибкой, – экс-президент Литвы Грибаускайте

4 июля, 2023 вторник
13:43
Мир

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала осторожные настроения перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе по вопросу членства Украины

Об этом она заявила на конференции в Вильнюсском университете, сообщает LRT.

Грибаускайте отметила, что если Украине прямо не предложат членство в Альянсе, а вместо этого предложат поддержку в заявлениях, это станет ошибкой.

"Опять же это будет ошибкой. Мы снова не сможем сдержать Россию", - отметила она.

Кроме того, известно, что экс-президент считает, что сейчас Запад все еще живет в совсем "другом времени" в отличие от РФ, которая мобилизовала все свое общество и промышленность на войну против Украины.

"Мы не смогли сдержать Россию, мы не смогли удержать Россию от войны. Мы все еще не можем объяснить людям, что нужно делать. Мы до сих пор не смогли вооружить (украинцев, - ред.) так, чтобы они могли нанести ответный удар", – подчеркнула Грибаускайте.

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Она напомнила, что после российской оккупации Крыма в 2014 году балтийские политики предупреждали западных лидеров об угрозе России, но реакции не последовало.

"Над нами смеялись, нас критиковали и нас не слышали. Теперь, когда мы встречаемся с лидерами, бывшими лидерами, они жалуются и говорят, что мы были правы. Но почему нас не слушают сейчас? Опять нас слышат, но не слушают", – добавила Грибаускайте.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убеждал , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила , что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

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