Об этом она заявила на Международном форуме безопасности GLOBSEC, передает ЕП.

"Мы хотим развести обсуждение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС с более широким обсуждением о расширении ЕС", - отметила она.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова приобщиться к обсуждению будущего ЕС.

"Все понимают, что Украина не будет играть в "игры обещаний и двусмысленностей", как было раньше – от обещаний Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия до обещания, что Украина станет членом НАТО", - подчеркнула она.

По мнению Стефанишиной, ЕС должен четко зафиксировать, что предоставит Украине статус кандидата на членство.

"Не только Украина должна принять определенные меры - на определенные шаги также должен пойти и ЕС. Ибо однажды наступит окно возможностей, когда режим в России изменится, и мы все будем стремиться найти ответ на вопрос: какое место мы предложим России? И если Украине сейчас будет четко гарантированное место в ЕС, это и будет частью ответа", - подытожила она.

Лидеры Европейского Союза подтвердили готовность рассмотреть на своем следующем саммите, запланированном на июнь, заявку Украины на членство в ЕС.