Если Украине гарантируют место в ЕС – это ответ на вопрос "Что мы предложим России, когда изменится режим?", - Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Евросоюз должен гарантировать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС
Об этом она заявила на Международном форуме безопасности GLOBSEC, передает ЕП.
"Мы хотим развести обсуждение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС с более широким обсуждением о расширении ЕС", - отметила она.
Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова приобщиться к обсуждению будущего ЕС.
"Все понимают, что Украина не будет играть в "игры обещаний и двусмысленностей", как было раньше – от обещаний Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия до обещания, что Украина станет членом НАТО", - подчеркнула она.
По мнению Стефанишиной, ЕС должен четко зафиксировать, что предоставит Украине статус кандидата на членство.
"Не только Украина должна принять определенные меры - на определенные шаги также должен пойти и ЕС. Ибо однажды наступит окно возможностей, когда режим в России изменится, и мы все будем стремиться найти ответ на вопрос: какое место мы предложим России? И если Украине сейчас будет четко гарантированное место в ЕС, это и будет частью ответа", - подытожила она.
- Лидеры Европейского Союза подтвердили готовность рассмотреть на своем следующем саммите, запланированном на июнь, заявку Украины на членство в ЕС.
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