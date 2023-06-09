Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Я не вижу ни единого компромисса, потому что если мы отказываемся от какой-либо своей территории - это означает, что международное право можно очень легко разорвать на мелкие кусочки и из него сделать большой фейерверк. Потому что оно не работает. Это значит, что можно захватить чужую территорию и после этого не быть наказанным за свое преступление. Любая агрессия - это военное преступление. Это преступление вооруженной агрессии, за это наказывают. Если зло не наказывают - оно повторяется. Это вещи, давно известные и понятные", - считает он. .

По мнению Огрызко, у Украины сейчас нет ни единого шанса на принятие таких мирных предложений.

"Во-первых, любой политик, который это сделает, на второй день не будет политиком - его просто не будет в Украине. А во-вторых, это будет означать, что мировая демократия потерпела поражение от мирового тоталитаризма - а затем продолжение будет быстро. Я думаю, что это понимают во всех столицах, но боятся сделать этот окончательный шаг - сказать Украине "да" по НАТО и сказать России, что еще один такой подобный случай и вы будете получать то, что вы заслужили", - подытожил экс-министр.