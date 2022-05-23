Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Мы должны вкладываться для того, чтобы стать круче и быстрее идти в Европейский союз, но мгновенно это не будет. Я считаю, что любой период полного членства Украины в Евросоюзе менее чем за 10 лет, это будет достойный результат", - подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Павел Климкин отметил, что прекратил бы все спекуляции с разных сторон на тему, сколько лет нужно Украине для вступления в Евросоюз.

"Всем прекрасно понятно, что ЕС будет лидером в обновлении Украины. Я сознательно говорю, не восстановление, а обновление. Это будет один и тот же процесс, обновление и продвижение в ЕС, поскольку обновление будет происходить в соответствии с европейскими стандартами. И здесь нам нужно ухватить "за шиворот" всю Европу, у нее есть ресурсы и желания, чтобы в Украине все было последовательно и стабильно. Для нас это история на ближайшие годы, я в это абсолютно верю", - отметил дипломат.

Климкин добавил, что при предоставлении статуса кандидата и при дальнейших шагах к нам будет безумная симпатия, однако не стоит рассчитывать на геополитическую скидку, а нужно дальше работать.