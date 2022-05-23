Если Украина станет членом ЕС менее чем за 10 лет, это будет достойный результат, - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что восстановление Украины и продвижение в ЕС будут идти одновременно, потому что восстанавливаться мы будем по европейским стандартам при поддержке стран ЕС
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Мы должны вкладываться для того, чтобы стать круче и быстрее идти в Европейский союз, но мгновенно это не будет. Я считаю, что любой период полного членства Украины в Евросоюзе менее чем за 10 лет, это будет достойный результат", - подчеркнул экс-министр иностранных дел.
Павел Климкин отметил, что прекратил бы все спекуляции с разных сторон на тему, сколько лет нужно Украине для вступления в Евросоюз.
"Всем прекрасно понятно, что ЕС будет лидером в обновлении Украины. Я сознательно говорю, не восстановление, а обновление. Это будет один и тот же процесс, обновление и продвижение в ЕС, поскольку обновление будет происходить в соответствии с европейскими стандартами. И здесь нам нужно ухватить "за шиворот" всю Европу, у нее есть ресурсы и желания, чтобы в Украине все было последовательно и стабильно. Для нас это история на ближайшие годы, я в это абсолютно верю", - отметил дипломат.
Климкин добавил, что при предоставлении статуса кандидата и при дальнейших шагах к нам будет безумная симпатия, однако не стоит рассчитывать на геополитическую скидку, а нужно дальше работать.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длиться годами или десятилетиями.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает членство Украины в Евросоюзе в перспективе.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в интеграции в Евросоюз, но для членства должны быть выполнены все необходимые критерии.
- Польша и Португалия планируют подготовить привлекательные решения для Украины, которые приблизят членство государства в Евросоюзе.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала работу над опросником для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
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