Об этом Урсула фон дер Ляен заявила в интервью Bild.

"Если они (украинцы. - Ред.) говорят, что им нужны боевые танки, тогда мы должны отнестись к этому серьезно и предоставить их им", – сказала президент Еврокомиссии.

Она добавила, что Украина точно знает, в чем она нуждается "для защиты людей и себя".

"Я поддерживаю, чтобы европейские государства поставляли то, в чем Украина действительно нуждается. В конце концов, украинцы доказывают, что могут себя защитить, если имеют правильные военные средства", – сказала Урсула фон дер Ляен.

"Я твердо убеждена, что Украина победит, а Путин – проиграет. У Украины чрезвычайная мотивация. Они знают, за что дерутся. И друзья по всему миру делают все, чтобы гарантировать, что Украина получает надлежащие вооруженные системы", – сказала президент Еврокомиссии.

15 сентября глава Еврокомиссии прибыла в Киев, президент Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляен вопросы энергетической безопасности, наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени и угостил дынями и арбузами из недавно освобожденных в Херсонской области населенных пунктов.

Она положительно оценила темпы евроинтеграции Украины.

15 сентября Германия нашла еще одну причину, чтобы не поставлять Украину танки Leopard

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