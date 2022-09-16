Если Украина просит танки, дайте им их, - Урсула фон дер Ляен в интервью Bild
Президент Европейской комиссии против отговорок Германии, которая ищет причин для отказа поставлять в Украину боевые танки
Об этом Урсула фон дер Ляен заявила в интервью Bild.
"Если они (украинцы. - Ред.) говорят, что им нужны боевые танки, тогда мы должны отнестись к этому серьезно и предоставить их им", – сказала президент Еврокомиссии.
Она добавила, что Украина точно знает, в чем она нуждается "для защиты людей и себя".
"Я поддерживаю, чтобы европейские государства поставляли то, в чем Украина действительно нуждается. В конце концов, украинцы доказывают, что могут себя защитить, если имеют правильные военные средства", – сказала Урсула фон дер Ляен.
"Я твердо убеждена, что Украина победит, а Путин – проиграет. У Украины чрезвычайная мотивация. Они знают, за что дерутся. И друзья по всему миру делают все, чтобы гарантировать, что Украина получает надлежащие вооруженные системы", – сказала президент Еврокомиссии.
- 15 сентября глава Еврокомиссии прибыла в Киев, президент Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляен вопросы энергетической безопасности, наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени и угостил дынями и арбузами из недавно освобожденных в Херсонской области населенных пунктов.
- Она положительно оценила темпы евроинтеграции Украины.
- 15 сентября Германия нашла еще одну причину, чтобы не поставлять Украину танки Leopard
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