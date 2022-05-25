Если Украина проиграет войну, то следующая будет у нас, - Минобороны Латвии
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал иностранных партнеров увеличить поддержку Украины
Об этом сообщает портал Delfi.
По словам Пабрикса, некоторые союзники еще не поняли, что Украина сражается за безопасность ЕС.
"Украина сейчас воюет на нашей войне – и если она проиграет, следующая будет у нас, за это заплатим сами", – заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Министр также поблагодарил страны, которые значительно поддерживают Украину — США, Великобританию, Польшу, страны Балтии, Чехию и страны Скандинавии. Но подчеркнул, что помощь нужно увеличить.
- 23 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичис заявил, что все разговоры об уступках для Путина – безнравственны.
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