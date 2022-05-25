Если Украина проиграет войну, то следующая будет у нас, - Минобороны Латвии

Об этом сообщает портал Delfi.

По словам Пабрикса, некоторые союзники еще не поняли, что Украина сражается за безопасность ЕС.

"Украина сейчас воюет на нашей войне – и если она проиграет, следующая будет у нас, за это заплатим сами", – заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Министр также поблагодарил страны, которые значительно поддерживают Украину — США, Великобританию, Польшу, страны Балтии, Чехию и страны Скандинавии. Но подчеркнул, что помощь нужно увеличить.

23 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичис заявил, что все разговоры об уступках для Путина – безнравственны.

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