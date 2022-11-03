Если Украина проиграет, это проложит путь к следующей войне, - министр обороны Латвии
Если Украина проиграет войну, это проложит путь к следующей войне, кроме того, в России состоится еще более масштабное идеологическое "зомбирование" нации против всего западного
Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
"В моем понимании это во многом имперская война, которая направлена не только против Украины, но и против всего европейского континента, против трансатлантического союза. Это война, основанная на совсем других принципах и других ценностях", - отметил министр.
Пабрикс подчеркнул, что война, начатая Россией в Украине, является имперской экспансией, которую остальные цивилизованные, либерально-демократические страны мира ни в коем случае не должны допустить.
По его словам, недопустимо, чтобы Украина проиграла в этой войне, где явно видна агрессора, поэтому Латвия делает все, чтобы поддержать Украину в этой оборонной войне.
- 2 ноября общественное вещание Латвии сообщило, что правительство Латвии продлило до 10 февраля чрезвычайное положение в муниципалитетах Лудза, Краслава, Аугшдаугава и Даугавпилс, граничащих с Беларусью. Сейчас на границе с Белоруссией идет строительство забора.
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