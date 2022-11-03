Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"В моем понимании это во многом имперская война, которая направлена не только против Украины, но и против всего европейского континента, против трансатлантического союза. Это война, основанная на совсем других принципах и других ценностях", - отметил министр.

Пабрикс подчеркнул, что война, начатая Россией в Украине, является имперской экспансией, которую остальные цивилизованные, либерально-демократические страны мира ни в коем случае не должны допустить.

По его словам, недопустимо, чтобы Украина проиграла в этой войне, где явно видна агрессора, поэтому Латвия делает все, чтобы поддержать Украину в этой оборонной войне.

2 ноября общественное вещание Латвии сообщило, что правительство Латвии продлило до 10 февраля чрезвычайное положение в муниципалитетах Лудза, Краслава, Аугшдаугава и Даугавпилс, граничащих с Беларусью. Сейчас на границе с Белоруссией идет строительство забора.

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