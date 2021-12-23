Если Украина поведет себя подобающим образом, то любые договоренности между РФ и США за счет нас не будут стоить выеденного яйца, - экс-нардеп Стецькив

Об этом он заявил в эфире программы "Говорит Великий Львов" на Еспресо.TV.



"Никакого нападения не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. До тех пор, пока между Россией и Америкой идет диалог, ни о каком нападении Путина про Украину речь идти не может. Это очевидный факт. Ключ к решению этой проблемы заключается в том, или Байден договорится с Путиными или не договорится. Если да, то эта договоренность будет 100% достигнута за счет Украины, и я так вижу, даже за счет части восточной Европы - членов НАТО", - сказал экс-нардеп.



Стецькив считает, что Украина должна принять как реальный факт, что диалог между Байденом и Путиным.

идет и он, с большой вероятностью, может окончиться неблагоприятно для Украины.



"Мы не должны себя убаюкивать заявлениями отдельных высокопоставленных чиновников США, которые рассказывают, что без Украины ничего не будет. Реальностью является то, что Россия предложила два конкретных проекта договора, а

США их акцептовали. Чем показали, что игра Путина на раскол западного мира, она пока приносит свои плоды. Если не закончится такое развитие событий - это покажет, что шантаж и силовые действия авторитарного режима могут приносить результат и в воображении Путина это эффективное средство навязывания своей воли. Первой жертвой такой ситуации может стать Украина, но если Украина себя поведет надлежащим образом, то их договоренности не будут стоить выеденного яйца", - подытожил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

В Госдепе США заявили, что переговоры с РФ по предложениям России по безопасности могут состояться в начале 2022 года, а встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока не будут проводить.

Песков заявил, что говорить о встрече президента России с президентом США Джо Байденом можно будет тогда, когда американская и европейская сторона ответят на "гарантии безопасности".

Во время пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное вторжение в Украину будет зависеть от того, примет ли Запад требования Москвы о нерасширении НАТО на восток.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Соединенные Штаты Америки подготовились ко встрече с Россией в январе 2022 года.