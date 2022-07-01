Если Украина потеряет территории и не вступит в НАТО, россияне придут с новой войной, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что российские оккупанты придут к нам с новой войной, если Украина потеряет территории и не станет членом НАТО
Публицист высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Если мир с Россией будет подписан на основе потери наших территорий и Украина не станет членом НАТО, россияне придут снова и заберут еще часть территории. Вплоть до момента, пока не дойдут до Львова", - отметил Портников.
Журналист добавил, что есть и другой вариант, когда Украина становится членом НАТО, но с потерей части территории.
"Россияне будут воевать и это продолжится десятилетиями. Потеря части территории никого не спасет. Только отсрочит гибель. Есть и другой вариант, когда Украина в таком сокращенном виде станет участницей Североатлантического альянса", - отметил Виталий Портников.
- 29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия из стратегического партнера превратилась в главную угрозу для Альянса .
- На следующий день Столтенберг заявил, что НАТО помогает Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, ведь война Российской Федерации с Североатлантическим альянсом будет колоссальной .
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