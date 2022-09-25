Если Украина получит танки от США, то и ЕС поможет деоккупировать ими украинские города, – Зеленский

Об этом Зеленский сказал в интервью CBS News.

"Я считаю, что если Украина получит танки от США, то и ЕС поможет деоккупировать ими украинские города", – заявил президент.

Он также подчеркнул необходимость не доверять лживым российским нарративам, что "танки необходимы Украине, чтобы стрелять по России".

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"Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, не нужна чужая нация. Мы хотим защитить свою землю и спасти свой народ", – добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что, кроме танков, Украине нужно еще больше артиллерии и систем ПВО, чтобы "защитить инфраструктуру, больницы, школы и университеты".

Украина уже получила от США системы ПВО NASAMS.

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