Если Украина получит танки от США, то и ЕС поможет деоккупировать ими украинские города, – Зеленский
Президент Зеленский считает, что если США покажет свое лидерство и передаст Украине танки, Европейский Союз также присоединится к помощи
Об этом Зеленский сказал в интервью CBS News.
"Я считаю, что если Украина получит танки от США, то и ЕС поможет деоккупировать ими украинские города", – заявил президент.
Он также подчеркнул необходимость не доверять лживым российским нарративам, что "танки необходимы Украине, чтобы стрелять по России".
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"Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, не нужна чужая нация. Мы хотим защитить свою землю и спасти свой народ", – добавил глава государства.
Зеленский также отметил, что, кроме танков, Украине нужно еще больше артиллерии и систем ПВО, чтобы "защитить инфраструктуру, больницы, школы и университеты".
- Украина уже получила от США системы ПВО NASAMS.
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