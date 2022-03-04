"Если Украина падет, то падет вся Европа": Зеленский призвал европейцев выходить на улицы в поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Европы с призывом выходить на улицы своих городов и поддерживать Украину в войне с РФ
Об этом он сказал в выступлении во время марафона в поддержку Украины.
"Народы Европы, не молчите, выходите на улицы, поддерживайте Украину. Мы хотим этого. Поддерживайте нашу свободу. Если Украина падет, то падет вся Европа. Слава Украине!", - сказал Зеленский.
Свое выступление он начал с минуты молчания. Он также рассказал жителям Европы о преступлениях россиян и успехах украинских военных на фронте.
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