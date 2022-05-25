Об этом сообщает CNN со ссылкой на премьера Словакии Эдуарда Хегера.

Во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Хегер выступил с резким предупреждением о будущем его страны, если Россия победит Украину.

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия", - сказал он.

По его словам, члены Евросоюза слишком долго "продавали ценности за газ и нефть".

"По сути, мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевые газ и нефть. Компромисс с Путиным повлек за собой войну в Украине. Агрессивная война, люди погибают. Украинцы проливают свою кровь за наши ценности, так что нам это не нужно", - подчеркнул чиновник.

Напомним, в Словакии предложено ввести специальный налог на российскую нефть. Он может принести около 300 миллионов евро дополнительных поступлений в государственный бюджет, которые могли бы покрыть некоторые расходы на государственные меры по облегчению бремени инфляции в стране.

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