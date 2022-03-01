"Если Украина не выживет, международный мир не выживет", – постпред Украины при ООН

"Пора действовать и помочь Украине, которая платит самую высокую цену за свою безопасность и безопасность всего мира. Если Украина не выживет, международный мир не выживет. Если Украина не выживет, Организация Объединенных Наций, не выживет. Не надо тешить себя иллюзиями. Украина не выживет, не надо будет удивляться, что терпит поражение демократия", – цитирует слова Сергея Кислицы "Голос Америки".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале своего выступления зачитал фрагменты переписки с телефона убитого российского военного с матерью, где он признался, что участвует в войне в Украине и что их называют фашистами, и ему страшно.

Он также в очередной раз поставил под вопрос легитимность пребывания России в ООН и Совете Безопасности. Ведь после распада СССР страны-члены ООН не голосовали за то, чтобы Россия стала членом организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российские ракеты и бомбы обстреливают украинские города день и ночь.



"Столица, Киев, окружена со всех сторон. В условиях продолжающихся нападений три миллиона жителей вынуждены искать безопасность в своих домах, импровизированных бомбоубежищах и в городском метро", - заявил он с трибуны Генассамблеи.

Гутерреш также отметил, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, полмиллиона украинцев уже покинуло территорию страны.



"Несмотря на сообщения, что российские войска в основном наносят удары по украинским военным объектам, мы имеем достоверные сведения о том, что жилые дома, критически важная гражданская инфраструктура и другие невоенные объекты получили серьезные повреждения", - добавил он.

По словам Генсекретаря, эта эскалация насилия, которая приводит к гибели мирного населения, в том числе детей, абсолютно неприемлема. Он призвал солдат вернуться в свои положения: "Лидеры должны двигаться к миру. Гражданские должны быть защищены".

1 марта В Нью-Йорке открылась 11 чрезвычайная и специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, посвященная ситуации в Украине. Дебаты продлятся 2 марта. Тогда же ожидается голосование Генассамблеи за новую резолюцию. Часть текста и отдельные положения документа были скопированы из проекта резолюции Совета Безопасности, принятие которой 25 февраля заблокировала Россия.

В понедельник подписи под проектом новой резолюции поставили более 80 стран, и этот процесс продолжается. Для украинских дипломатов важно собрать как можно больше голосов во время голосования и показать, что большинство стран-членов ООН поддерживают Украину.

Старт чрезвычайной и специальной сессии Генассамблеи дала резолюция Совета Безопасности ООН, принятая 27 февраля с применением механизма "Единение ради мира". Совет Безопасности не прибегал к этому инструменту с 1950-х годов.

Он позволяет не закрывать сессию и продолжать заседание, учитывая развитие ситуации и новые потребности. Он также позволяет Генассамблее, а не Совету Безопасности рассмотреть и принять решение о направлении в Украину операций по поддержанию мира.

Напомним, ранее Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил , что Украина подает иск против Российской Федерации в Международный суд организации с требованием принять временные меры против России.



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