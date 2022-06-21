Если Украина не выдержит, все бывшие республики СССР будут под угрозой нападения РФ, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем в Киеве, сообщает Укринформ .

"Мы уверены, что РФ не остановится на территории Украины, потому что она видит всю бывшую территорию СССР как свою, как территорию РФ. Мы понимаем, если наше государство не выдержит такого давления, после нас другие бывшие советские республики могут оказаться под угрозой атаки" , – сказал президент.

Напомним, 17 июня Железная дорога Литвы сообщила Калининградской железной дороге, что прекращают транзит в Калининградскую область и из нее большой перечень товаров, подпадающих под европейские санкции.

В госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите" и вызвали посла Евросоюза для объяснений.

20 июня Россия начала военные сборы в Калининградской области.

21 июня Литва разъяснила России мотивы ограничения транзита в Калининградскую область, а в ЕС назвали обвинение Россией Литвы "ложью и чистой пропагандой".

21 июня секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил , что Россия готовит скорый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны.