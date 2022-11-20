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Главная война с Россией Если Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, она может уже начать вести себя как участница Альянса, - дипломат Брайза
Эксклюзив

Если Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, она может уже начать вести себя как участница Альянса, - дипломат Брайза

20 ноября, 2022 воскресенье
11:31
война с Россией

Не предлагать План действий по членству в НАТО Украине и Грузии в 2008 году - это была одна из самых больших стратегических ошибок, которые Альянс когда-либо совершал

Об этом сказал американский дипломат Мэтью Брайза заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Когда НАТО приняло ужасное решение, в значительной степени благодаря тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель, не предлагать План действий по членству Украины и Грузии - это была одна из самых больших стратегических ошибок, которые НАТО когда-либо совершала. Потому что если бы евроатлантический путь Украины, если бы ее членство в НАТО приближалось через соответствующий план действий по членству, я не думаю, что Путин когда-нибудь решился бы на вторжение в Грузию, а также он бы не двинулся в Украину в 2014 году", отметил он.

По его мнению, дипломаты и политические лидеры могут подойти креативно к поиску решения, используя конструктивную двусмысленность, которая заключалась бы в том, что Украина пока сохраняет нейтралитет, но свое стремление она сохраняет на будущее.

"Я имею в виду, что рассматриваемое соглашение, которое было предварительно воспринято Украиной в марте этого года, заключалось в том, что Украина объявит о своем нейтралитете, не указано сколько он будет продолжаться, а статус Крыма и Донбасса будет определен или обсужден через 15 лет Россия выведет все свои войска, которые пришли после 24 февраля. Я знаю, что и для президента Зеленского, и для украинского народа такое соглашение уже утратило свою актуальность, поэтому о подобном еще нужно договариваться. Но с точки зрения гарантий безопасности, кроме краткосрочного членства в НАТО можно быть еще более креативным в этом вопросе", - добавил Брайза.

Он привел пример особого усиленного партнерства с Финляндией и Швецией.

"У нас с ними было очень особое партнерство в сфере безопасности. И Швеция даже заявила несколько лет назад, хотя тогда не имела желания вступать в НАТО, но, по сути, они сделали свой собственный эквивалент солидарности со статьей 5, в которой говорится, что нападение на любого члена НАТО будет рассматриваться как нападение на Швецию, поэтому Украина может прибегнуть к подобному сделать такие заявления, и даже если Украина еще не получит членство в НАТО в ближайшее время, она может уже начать вести себя как страна-участница". , – подытожил Брайза.

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Украина
Вступление в НАТО
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