Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пока только украинские вооруженные силы держат линию фронта и наши граждане умирают. Если Украина не сможет удержать российские войска и российское нашествие, я убеждена на 100%, Путин пойдет дальше. Это был его первый план. "План А" - захватить Украину в течение 48 часов, а дальше двигаться дальше. Литве уже угрожали последствиями", - отметила Клименко.

Также нардеп добавила, что партнеры должны предоставить Украине необходимое тяжелое оружие для контрнаступления.

"Единственный выход – это предоставление Украине тяжелого оружия, чтобы ВСУ удержали и отбросили российские вооруженные силы на территорию России. Никакого другого решения этого вопроса нет. Если европейские партнеры хотят, чтобы украинцы остановили россиян, чтобы эта орда не ползла на Европу – они должны предоставить все необходимое тяжелое оружие для контрнаступления и отбрасывания этой "орды" на их "ордынскую" территорию. У нас нет оружия ни для сухопутных, ни для воздушных, ни для морских сил, чтобы отбросить их", - подчеркнула Клименко.

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