Если Украина не сможет удержать российское нашествие, Путин пойдет на Европу, – нардеп Клименко
Народный депутат Юлия Клименко считает, что Европа должна сосредоточиться на поставках Украине тяжелого оружия
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Пока только украинские вооруженные силы держат линию фронта и наши граждане умирают. Если Украина не сможет удержать российские войска и российское нашествие, я убеждена на 100%, Путин пойдет дальше. Это был его первый план. "План А" - захватить Украину в течение 48 часов, а дальше двигаться дальше. Литве уже угрожали последствиями", - отметила Клименко.
Также нардеп добавила, что партнеры должны предоставить Украине необходимое тяжелое оружие для контрнаступления.
"Единственный выход – это предоставление Украине тяжелого оружия, чтобы ВСУ удержали и отбросили российские вооруженные силы на территорию России. Никакого другого решения этого вопроса нет. Если европейские партнеры хотят, чтобы украинцы остановили россиян, чтобы эта орда не ползла на Европу – они должны предоставить все необходимое тяжелое оружие для контрнаступления и отбрасывания этой "орды" на их "ордынскую" территорию. У нас нет оружия ни для сухопутных, ни для воздушных, ни для морских сил, чтобы отбросить их", - подчеркнула Клименко.
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