Если Украина не ратифицирует Стамбульскую конвенцию, это может стоить нам статуса кандидата на вступление в ЕС, - нардеп Гурин
Народный депутат Дмитрий Гурин считает, что Украина может не предоставить статус кандидата на вступление в ЕС, если Украина не ратифицирует Стамбульскую конвенцию
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Если Украина не подпишет Стамбульскую конвенцию, то нам могут не дать статус кандидата на вступление в Европейский Союз. У нас же сейчас уникальная ситуация, заключающаяся в том, что статус кандидата на вступление в ЕС нам дают на будущее. И в любой момент могут этот статус отнять. Такая история была с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Поэтому если Украина не ратифицирует Стамбульскую конвенцию, то это может стоить нам статуса кандидата на вступление в ЕС". - пояснил Гурин.
Гурин добавил, что предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины может стать движущей силой для проведения реформ в стране.
“Соглашение об ассоциации с ЕС стало превосходной движущей силой для проведения реформ. То же должно быть и со статусом кандидата на вступление в ЕС. Это должно стать стимулом к тому, чтобы страна реально менялась. Сейчас Украина находится в ситуации, когда у нас есть масштабная поддержка со стороны Европы. Благодаря такой поддержке ситуация с реформами в Украине действительно может сдвинуться с места», – добавил Гурин.
- 18 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция)
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