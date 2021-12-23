Если Украина мечтает о членстве в ЕС, не стоит возвращать времена Януковича, - Европарламент сделал жесткое заявление по делу против Порошенко

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Мы настойчиво предостерегаем компетентные органы Украины воздерживаться от возможного политически мотивированного преследования и избегать даже намеков на возвращение к известным из прошлого практике выборочного правосудия и политически мотивированных преследований в стране, которая стремится к европейской интеграции и, в частности, находится в процессе внедрения всеобъемлющей реформы судебной системы, которая должна привести к бесспорному применению верховенства права без сомнений в политическом влиянии", - говорится в заявлении.



Они ожидают независимость и беспристрастность судебной власти, а также справедливость и прозрачность судебных процедур.



"Мы ожидаем, что правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура, не станут орудием борьбы с политическими оппонентами нынешней администрации путем выдвижения обвинений в "государственной измене" и "финансировании терроризма". Мы ожидаем надлежащего процесса и независимости, беспристрастности , справедливости и прозрачности судебных процедур", – пишут евродепутаты.





Они отмечают, что любые политические разногласия должны разрешаться путем открытых политических дебатов и выборов как демократического инструмента, а не путем выборочного правосудия.



"Мы призываем украинские власти к реализации европейского выбора Украины и неустанно оставаться на бескомпромиссном пути судебной реформы", - говорится в документе.



В Европарламенте отмечают: во времена больших и экзистенциальных угроз все украинцы должны объединиться в условиях накопления российских вооруженных сил на украинских государственных границах и агрессивных заявлений российского руководства против Украины.



"Мы продолжаем твердо стоять на поддержку Украины и ее народа на основе солидарности, твердой поддержки, преданности и дружеских советов", - пишут европарламентари.



Обращение направлено генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, министру юстиции Украины Денису Малюське, главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, главе Комитета ВРУ по вопросам интеграции в ЕС Иванне Климпуш-Цинцадзе, сопредседателю Комитета парламентской ассоциации Украина-ЕС Вадиму Галайчуку.

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