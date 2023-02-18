Об этом заявил полковник Глент Грант в эфире Эспрессо.

"Битву на Востоке следует рассматривать по всей длине протяженности фронта на Востоке, а не только в Бахмуте или Угледаре, потому что это места, где сосредоточены украинские войска, и да, они там действительно успешно противостоят россиянам. Но есть и другие места, где Россия ищет слабину - это определенные пробелы между городами, леса, где они могут продвигаться вперед, поэтому они медленно, но уверенно продвигаются кое-где вперед, и какое бы оно ни было, это все же движение вперед. получаем мы общую стратегическую ценность от того, что делаем на Донбассе? Что делать дальше? Потому что если мы просто будем вести там оборонную борьбу и ждать следующей волны атак, то это будет стоить нам много крови", - подчеркнул он.

По словам Гранта, есть вопрос, как долго Украина будет выдерживать бой наедине, ведь военным всегда говорят перехватывать инициативу, прорываться в тыл врага и окружать его, ведь такое противостояние дорого в боеприпасах и живой силе. Полковник заметил, что основная цель боя - сломать дух противника и затем прибегать к другим действиям.

"Меня волнует то, что мы вряд ли будем действовать немедленно, но будем ждать, пока прибудут системы и танки с Запада. А этот временной отрезок к моменту контратаки дает россиянам время, чтобы опрокинуть больше солдат и техники и продолжать атаку. Поэтому я считаю, что если мы собираемся воевать таким образом на определенном этапе, мы должны во что бы то ни стало попытаться пересечь нынешнюю линию разграничения, не забывая, что во время Первой и Второй мировой войны большинство солдат во время атак преодолевали большие расстояния пешком не дожидаясь транспорта ", – отметил Глен Грант.