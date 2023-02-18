Если Украина будет только обороняться на Востоке страны, это будет стоить нам много крови, - полковник Грант
Если на Востоке страны Украина будет только обороняться и ждать последующих атак РФ, это приведет к большим потерям
Об этом заявил полковник Глент Грант в эфире Эспрессо.
"Битву на Востоке следует рассматривать по всей длине протяженности фронта на Востоке, а не только в Бахмуте или Угледаре, потому что это места, где сосредоточены украинские войска, и да, они там действительно успешно противостоят россиянам. Но есть и другие места, где Россия ищет слабину - это определенные пробелы между городами, леса, где они могут продвигаться вперед, поэтому они медленно, но уверенно продвигаются кое-где вперед, и какое бы оно ни было, это все же движение вперед. получаем мы общую стратегическую ценность от того, что делаем на Донбассе? Что делать дальше? Потому что если мы просто будем вести там оборонную борьбу и ждать следующей волны атак, то это будет стоить нам много крови", - подчеркнул он.
По словам Гранта, есть вопрос, как долго Украина будет выдерживать бой наедине, ведь военным всегда говорят перехватывать инициативу, прорываться в тыл врага и окружать его, ведь такое противостояние дорого в боеприпасах и живой силе. Полковник заметил, что основная цель боя - сломать дух противника и затем прибегать к другим действиям.
"Меня волнует то, что мы вряд ли будем действовать немедленно, но будем ждать, пока прибудут системы и танки с Запада. А этот временной отрезок к моменту контратаки дает россиянам время, чтобы опрокинуть больше солдат и техники и продолжать атаку. Поэтому я считаю, что если мы собираемся воевать таким образом на определенном этапе, мы должны во что бы то ни стало попытаться пересечь нынешнюю линию разграничения, не забывая, что во время Первой и Второй мировой войны большинство солдат во время атак преодолевали большие расстояния пешком не дожидаясь транспорта ", – отметил Глен Грант.
- 17 февраля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что РФ изменила тактику в боях за Угледар на Донетчине. Россияне прекратили ночные атаки на город и используют это время для восстановления сил и подтягивания резервов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное